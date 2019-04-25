Это конец. Надо ли смотреть финал супергеройского блокбастера "Мстители"

На этой неделе в прокате стартует один из самых ожидаемых фильмов года — супергеройский блокбастер киновселенной Marvel "Мстители: Финал". Нас ждет зрелищное завершение эпической саги: события фильма посвящены решающей битве героев с могучим титаном Таносом.

Последняя глава легендарной кинофраншизы обещает стать одним из самых кассовых фильмов в истории мирового кинематографа. Зрителей ожидает сложная и эмоциональная история, ведь это не просто продолжение предыдущей части, а развязка растянувшейся на 11 лет истории, в которую вошли события всех фильмов Marvel, начиная с первого "Железного человека".

Режиссерами последней главы вновь стали братья Руссо. Актерский состав "Мстителей" сплошь звездный: Роберт Дауни-младший, Крис Эванс, Крис Хемсворт, Скарлетт Йоханссон, Брэдли Купер и многие другие.

Если соберетесь посмотреть "Финал", рекомендуем запастись попкорном — трехчасовой фильм оказался самым длинным в истории киновселенной Marvel. Предыдущую ленту братьев Руссо ("Мстители: Война бесконечности") некоторые западные кинокритики посчитали лучшим фильмом 2018-ого, и, судя по всему, финальная часть им понравилась не меньше. Вот что они говорят:

Этот невероятный "Финал" для "Мстителей" — то же самое, что "Дары смерти" для Гарри Поттера и "Возвращение джедая" для оригинальной трилогии "Звездных войн".

Rafer Guzman, Newsday

Рейтинг: 3/4

В общем и целом, это невероятно захватывающее окончание саги.

Brian Viner, Daily Mail (UK)

Рейтинг: 4/5

Фильм такой легкий и увлекательный, что три часа, которые он длится, пролетают незаметно.

Nicholas Barber, BBC.com

Рейтинг: 3/5

Возможно, братья Руссо специально сделали последнюю часть такой невнятной, чтобы нам было легче попрощаться с супергероями. Еще один фильм нам действительно не нужен. По крайней мере, не такой.

Katie Walsh, Tribune News Service



Хронометраж до нелепости длинный — фильм длится три часа и одну минуту, но потраченное время стоит того.

Mark Feeney, Boston Globe

Рейтинг: 3/4

В "Финале" нет ничего из того, что вы ожидали бы увидеть, но есть все, чего хотели бы.

Brandon Katz, Observer



Ничего подобного мы раньше не видели. Остается только надеяться, что истории Marvel следующих десяти лет будут похожи на эту.

Mark Daniell, Toronto Sun

Рейтинг: 4/4

Замечательный финал одной из величайших саг в истории кинематографа, "Мстители: Финал" — по-настоящему потрясающий фильм.

Vladimir Jean-Gilles, Shifter Magazine



Математики говорят, что у бесконечности нет конца. "Мстители: Финал" весьма захватывающе и эмоционально доказывает, что это не так.

Peter Howell, Toronto Star

Рейтинг: 3.5/4

Размах, эмоциональная наполненность, визуальная составляющая, сюжетные хитросплетения и мощь Мстителей: "Финал" превосходит все фанатские ожидания.

Mark Hughes, Forbes



"Мстители: Финал" — это одновременно и конец эпохи, и начало новой; прикрытая дверь; вроде бы и окончательный конец, но с оговоркой.

Joel Harley, Starburst

Рейтинг: 8/10

Мстители, вероятно, никуда не пропадут, но "Финал" ощущается как настоящее прощание.

David Sims, The Atlantic