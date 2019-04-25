Алла Пугачева рассказала о поразившей ее странной болезни

Алла Пугачева, отметившая недавно 70-летие грандиозным концертом в Кремле, призналась журналистам в странной болезни, истоки которой никто так и не смог понять.

Примадонна сообщила, что в юности не могла носить яркую красивую одежду из-за странной болезни. Как сообщает газета "На Рублевке. Life", Пугачева рассказала, как мама однажлды привезла ей красивое платье.

"Я пять минут в нем походила – и все, у меня начала кружиться голова, я покрылась каким-то странным потом", - вспоминает звезда.

Она отметила, что из-за этой странной болезни ее буквально трясло, когда рядом с ней было что-то яркое - красное, синее или зеленое. Поэтому Пугачевой пришлось довольно долго ходить в черной одежде и уверять всех сверстников, что у нее есть красивая одежда, но одевается она так, просто потому что ей нравится.

"Никто не мог эту мою болезнь понять", - говорит Пугачева.

При этом она отметила, что странная болезнь прошла сама собой с возрастом и теперь она может носить яркое. Особенно ей нравится васильковый цвет.

"Но ношу я все равно только белое и черное", - рассказала юбилярша.