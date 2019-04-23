ФОТО: Певица МакSим экстренно госпитализирована после ДТП

Представительница певицы МакSим Маргарита Соколова рассказала о страшном ДТП, в которое попала ее подопечная.

Соколова опубликовала в Instagram снимки, на которых покрытая синяками певица лежит на больничной кровати. В аварию певица попала по дороге в аэропорт, торопясь в Москву на съемки клипа.

"Мы надеялись на более быстрое восстановление, но по прогнозам врачей до 20 чисел мая Марина будет находиться на реабилитации", — сообщила менеджер.

По словам Соколовой, сейчас все самое страшное позади, и ситуацию врачи держат под контролем.