Юрий Николаев впервые вышел в свет после выписки из больницы

В конце марта самочувствие Юрия Александровича ухудшилось. Поклонники волновались, узнав, что Юрий Николаев упал и получил сотрясение мозга. Но на вечеринке Московского международного кинофестиваля артист выглядел вполне здоровым, пишет Starhit.

Телеведущий не любит распространяться о проблемах со здоровьем, предпочитая скрывать детали самочувствия от окружающих. Однако месяц назад стало известно, что 70-летнего Юрия Николаева экстренно увезли в больницу после внезапной потери сознания. Врачи диагностировали у артиста сотрясение мозга и множественные гематомы на лице, но Юрий Александрович почти сразу уверил поклонников, что с ним все в порядке.

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Конечно, фанаты сомневались в заявлении телезвезды, который резко перестал появляться на публике. Впервые вышел в свет Николаев 19 апреля — ведущий посетил мероприятие журнала "КиноРепортер". На церемонии вручения премии "Аванс" отмечали достижения лучших российских артистов. К слову, на лице Николаева не было ни следа от гематом, а сам он на протяжении всего вечера активно участвовал в развлекательной программе.

На вечеринке традиционным считается белый дресс-код, поэтому Юрий Александрович появился в светлом пиджаке.

Напомним, по информации СМИ, в прошлом месяце ведущему поставили "синокопальное состояние", при котором обморок может случиться в любой момент, и это нельзя предсказать. Причиной диагноза назвали проблемы с сосудами головного мозга. После ряда оздоровительных процедур артиста отпустили домой. Однако Элеонора Николаева заявила, что супруг не терял сознания и даже не посещал больницу. Ответив на звонок, сам Юрий Александрович отметил, что прекрасно себя чувствует, но поклонники продолжали сомневаться в его словах.

Впрочем, беспокойство родных и коллег за здоровье артиста не было беспочвенным: 15 лет назад ведущему поставили рак кишечника. На диагноз повлияла наследственная предрасположенность Николаева: его мама скончалась от онкологического заболевания. Юрий Александрович вынужден постоянно проверяться у врачей, чтобы не допустить очередного рецидива. Вера и поддержка супруги помогли телезвезде справиться с депрессией и побороть недуг.