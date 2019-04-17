Сергей Шнуров написал стихотворение о пожаре собора Парижской Богоматери

Российский музыкант Сергей Шнуров написал стихотворение, посвященное пожару в соборе Парижской Богоматери. Произведение на эту тему лидер группы "Ленинград" опубликовал в своем Instagram-аккаунте.

Артист отметил, что "перформанс удался на славу", и увидел в истекающих лавой и искрами скульптурах "символ смены вех". По мнению лидера группы "Ленинград", в масштабах истории случившееся — "фигня", а причиной ЧП является "художник случай".

При этом Шнуров отметил, что общество шокировано пожаром, и от новостей о загоревшемся соборе в горле "застрял комок", сообщает Lenta.ru.

Перформанс удался на славу,

Как символ новой смены вех.

Скульптуры истекали лавой

И искры устремлялись вверх,

С собою унося что было,

Клубами дыма и огня.

Ржала Истории Кобыла,

Над тем, что всё это Фигня.

Открылись рты и стыли души

У общества застрял комок.

Художник случай. Просто лучше

Он, правда, выдумать не мог.

Пожар в соборе Парижской Богоматери произошел 15 апреля. В результате инцидента были уничтожены часы, шпиль и большая часть кровли. Собор Парижской Богоматери — католический храм в центре Парижа, один из символов города. На его строительство ушло почти 200 лет.