Артист отметил, что "перформанс удался на славу", и увидел в истекающих лавой и искрами скульптурах "символ смены вех". По мнению лидера группы "Ленинград", в масштабах истории случившееся — "фигня", а причиной ЧП является "художник случай".
При этом Шнуров отметил, что общество шокировано пожаром, и от новостей о загоревшемся соборе в горле "застрял комок", сообщает Lenta.ru.
Перформанс удался на славу,
Как символ новой смены вех.
Скульптуры истекали лавой
И искры устремлялись вверх,
С собою унося что было,
Клубами дыма и огня.
Ржала Истории Кобыла,
Над тем, что всё это Фигня.
Открылись рты и стыли души
У общества застрял комок.
Художник случай. Просто лучше
Он, правда, выдумать не мог.
Пожар в соборе Парижской Богоматери произошел 15 апреля. В результате инцидента были уничтожены часы, шпиль и большая часть кровли. Собор Парижской Богоматери — католический храм в центре Парижа, один из символов города. На его строительство ушло почти 200 лет.