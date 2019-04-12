Наталия Медведева показала фото на последнем месяце беременности

Наталия Медведева крайне редко делится подробностями личной жизни. Так, актриса предпочитала не рассказывать о второй беременности, не торопится она и озвучивать имя младшего ребенка. Правда, сегодня молодая мама сделала исключение — показала поклонникам фото, сделанное незадолго до появления малыша на свет, пишет Starhit.

“Это было лето-2018, — подписала артистка кадр. — Это архив! Вот такой забавный. Я даже и не помню, вроде восьмой-девятый месяц. Я мастер селфи в то время, суперконспиратор. Почему-то захотелось просто опубликовать, никто не сглазит. Муж разрешил”.

“Беременность вам к лицу!” — пользователи Сети оценили снимок, отметив, что фигура Наталии во время вынашивания малыша претерпела не такие уж кардинальные перемены, разве что живот округлился.

С появлением второго ребенка актриса стала все чаще делиться нюансами воспитания детей. Так, пару недель назад она рассказала о болезни малышей. “Они подхватили вирус с сильным кашлем и соплями — сначала старший, а следом младший. Мы сейчас живем за городом и не знали причину. Я связалась с врачом, и к нам в этот же вечер примчал доктор, взял анализ, тут же определил, что это вирус” — рассказывала Наталия.

Как и многие звездные коллеги, Медведева не стала засиживаться в декрете — она снялась в новогоднем мюзикле, где сыграла одну из главных ролей. “В проекте “Золушка” я снималась спустя месяц после родов. Так что сразу говорю: не придирайтесь к моим пышным формам. И не надо у меня ничего там высматривать!” — оправдывалась Наталия за якобы несовершенную фигуру.

Позже молодая мама испытала себя на прочность в проекте “Последний герой. Актеры против экстрасенсов”. Наталия прекрасно понимала, на что шла, но на острове ей стало невыносимо. Актриса безумно скучала по семье, переживала за детей, поэтому свой уход из шоу восприняла более, чем спокойно. “Это произошло ровно так и тогда, когда должен был произойти, — признавалась она после шоу. — Как мы прощались! Наш закат, наши песни, наши слезы и объятия. Этого не покажут, как не показывают и 50 процентов жизни и отношений на острове. Да и ладно. Моя филиппинская семья! Мои сестры и братья”.