Репетицию юбилейного концерта Пугачевой слили в сеть

За неделю до 70-летия певицы Аллы Пугачевой в сети появилось видео с репетиции ее предстоящего шоу. Как известно, для нее это большое сольное выступление станет первым официальным за почти десять лет.

15 апреля певице исполнится 70 лет. Всего через два дня после знаменательной даты она собирается провести грандиозное шоу под названием "Алла Пугачева. P.S". Огромный ажиотаж вокруг мероприятия объясняется и тем, что это первое сольное выступление Примадонны за последние 9 лет.

За неделю до юбилея певицы один из ее фанатских пабликов опубликовал видео с несколькими фрагментами репетиции предстоящего концерта. Судя по этим роликам, которые уже удалены из Instagram, зрителей ждет не просто выступление, а настоящий музыкальный спектакль с огромными декорациями и современными спецэффектами. И сама Пугачева не просто стоит у микрофона в окружении танцоров — 69-летняя артистка использует всю сцену, активно передвигаясь по ней в такт музыке.

На репетиции Примадонны среди прочих присутствовал музыкальный критик Артур Гаспарян, оставшийся в полном восторге от увиденного. Позже он опубликовал селфи с главной героиней шоу и сопроводил его эмоциональной подписью.