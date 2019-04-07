Самая сексуальная медсестра 90-х. Эвелина Бледанс отметила 50-летие

5 апреля российская актриса с латышскими корнями Эвелина Бледанс отмечает 50-летний юбилей. Глядя на ее подтянутую фигуру, в это сложно поверить.

Звезда юной на тот момент актрисы взошла в 1990-е, когда она стала участницей популярного проекта "Маски-шоу". Особенно зрителям запомнилась роль сексапильной медсестры в исполнении Бледанс, воплотившей на экране образ из мужских эротических фантазий.

Впрочем, жизнь показала, что Эвелина не только талантлива, но и обладает сильным характером. В ее жизни было немало испытаний, из которых она всегда выходила с достоинством.

Долгое время актриса хранила в тайне одну из страшнейших трагедий - потерю ребенка. На тот момент Эвелина была в первом браке с актером Юрием Стыцковским (кстати, именно он убедил ее, что ее амплуа — комическая актриса). Уже будучи беременной актриса подверглась нападению психически больного мужчины, что привело к выкидышу. Девочка родилась мертвой.

Второй брак актрисы с бизнесменом Дмитрием продлился 18 лет, но распался из-за отъезда супруга Эвелины в Израиль. Он уговаривал и ее, но Бледанс была увлечена работой, которую не хотела бросать. Сын Николай тоже сделал свой выбор, оставшись жить с отцом. Поначалу он не хотел общаться с мамой, но сейчас их отношения наладились.

Не сложился брак и с третьим супругом - продюсером Александром Семиным, от которого Эвелина родила сына Семена. Мальчик родился с синдромом Дауна, что сподвигло Бледанс заняться общественной деятельностью и помогать родителям детей с таким же диагнозом. А маленький Семен с помощью мамы уже стал моделью, начав с рекламы подгузников. Эвелина и Семен практически неразлучны: куда бы ни пошла мама, сын всегда с ней - в театре, в бане, в путешествиях, на съемках.

В конце прошлого года актриса рассказала, что хочет еще одного ребенка - для себя. Она обратилась в клинику для проведения процедуры ЭКО, но она была неудачной. "Пожалуйста, не задавайте мне вопросы про беременность. У меня не получилось иметь девочку. У меня есть два сына. Это мое счастье, моя любовь. Я буду танцевать, буду петь, потому что жизнь моя продолжается", — написала она тогда в соцсетях.

Эвелина Бледанс не стесняется признаваться, что использует современные достижения эстетической медицины, чтобы хорошо выглядеть. Например, два года назад она рассказала, что сделала маммопластику. И пообещала сняться обнаженной после 50. Что ж, этот момент настал.