Принц Уильям прошел трехнедельную стажировку в британских спецслужбах

Принц Уильям прошел трехнедельную стажировку в британских спецслужбах Британский принц Уильям в течение трех недель работал в МИ-5, МИ-6 и Центре правительственной связи (ЦПС), чтобы подробно ознакомиться с работой служб безопасности и разведки Великобритании, сообщает ТАСС со ссылкой на Press Association.

6 апреля он завершил свою недельную практику в ЦПС, в задачи которого входит ведение радиоэлектронной разведки и защита правительственной и военной информации. В штаб-квартире спецслужбы в городе Челтнем (графство Глостершир) он работал в отделе, который занимается прослушиванием средств коммуникации с целью выявления потенциальных угроз.

Глава отдела по борьбе с терроризмом ЦПС по итогам стажировки Уильяма отметил его "исключительно усердную работу".

Как сообщили в Кенсингтонском дворце, предыдущую неделю принц стажировался в британской службе внешней разведки, известной как МИ-6, где он узнал о существующих угрозах безопасности Великобритании.

До этого Уильям изучил специфику работы в службе контрразведки МИ-5, где он ознакомился с деятельностью контртеррористических групп, которые занимаются изучением разведывательных данных и расследуют совершенные в Соединенном Королевстве преступления.

Сам герцог Кембриджский заявил, что получил "поучительный опыт", узнав больше о "важном вкладе" британских спецслужб в дело сохранения национальной безопасности.

"В этих ведомствах много простых людей, которые выполняют самую невероятную работу, чтобы мы оставались в безопасности. Они втайне работают и часто даже не могут рассказать своей семье и друзьям о своей работе или давлении, с которым они сталкиваются. Ими движет непревзойденный патриотизм и преданность делу защиты ценностей этой страны", - сказал он.

36-летний Уильям Виндзор, герцог Кембриджский, является вторым в очереди наследником британского престола. В 2009-2013 годах он проходил службу в королевских ВВС, где был пилотом поисково-спасательного вертолета. После ухода из армии принц в 2015 году устроился на работу пилотом вертолета скорой помощи и в течение последующих двух лет работал на этой должности.