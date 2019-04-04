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#Repost @papermachoz ・・・ Имели честь вчера комедь ломать пред публикой почтенной в Подмосковье. А в наипервейших рядах зрителей наших пребывала сама Алла Борисовна! Когда я актёров в чемодан да ширму в чехол укладывал, она вышла покурить к гардеробу (на самом деле хотела наверное наши кукольные секреты подсмотреть), закурила и посетовала, мол, учу детей, что драться нельзя, а тут Петрушка вышел и всех с ходу отлупил. Я в ответ Алле Борисовне возразил, что она как женщина рассуждает, а наша с Петровичем точка зрения мужская: драться нужно и можно. Но в спор мы уходить не стали. Я поблагодарил великую певицу за то, что она есть, признался, что на её песнях вырос. Петрек исполнил фрагмент из "Паромщика", поцеловал ручку АБ и как видите мы дружно щёлкнулись. Мне было очень приятно пребывать в окружении величайших звёзд века сего и прошлого. Алла Борисовна тоже похоже осталась довольна оказаться в компании главного русского комика и просто красивого мущщины)) #папьемашенники #пугачёва #алла #паромщик #когда_я_буду_бабушкой #театр_для_детей #театр_кукол #петрушка #петрушка_хват #дубинка #allapugacheva #аллапугачева
На снимке видно, что она заметно осунулась. Видимо, резкое похудение накануне юбилейного концерта дает о себе знать.
В кадре Алла Пугачева появилась с минимумом макияжа, поэтому заметны ее морщины под глазами, которые она так тщательно фотошопит на фото в своем Instagram. Фото было сделано в театре "Папьемашенники", куда, возможно, артистка приходила с детьми.
Один из сотрудников театра и сфотографировался с Примадонной, а затем показал кадр в сети.