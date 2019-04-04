Роман с Сергеем Жигуновым и многомиллионный долг: тайны Анастасии Заворотнюк

В конце прошлого года в семье Заворотнюк и Чернышева произошло радостное событие. Анастасия родила дочь Милу. Беременность артистка держала в глубокой тайне, о появлении малышки на свет стало известно только 10 марта. Новость оказалась для всех настолько неожиданной, что вызвала немало догадок и разговоров, не утихающих и по сей день, пишет Starhit.

Поводом для них стало то, что Анастасия не посещала светские мероприятия и не выкладывала в Сеть фотографии, по которым поклонники могли бы определить ее интересное положение.

“Для меня это неприемлемо. Это такой интимный момент. Я не снималась ни во время первой, ни во время второй беременности”, — объясняла актриса причину своей скрытности.

Давняя мечта артистки родить мужу ребенществилась. Ее нынешний супруг, фигурист Петр Чернышев, стал отцом впервые. Они поженились в 2008 году, малышка появился у них только спустя десять лет.

ПРЕДЫДУЩИЕ БРАКИ

Роман между Анастасией и Петром завязался на съемках проекта “Танцы на льду”. У каждого за плечами уже имелся опыт семейной жизни. Чернышев был женат на фигуристке Наталье Анненко, их союз продлился семь лет.

До встречи с Петром будущая звезда дважды была замужем. Ее первый супруг, немец Олаф Шварцкопф, сделал актрисе предложение на четвертый день после знакомства. Он увидел Настю на спектакле в “Табакерке”. Они поженились и уехали в Германию. Но любовь вскоре прошла, и артистка вернулась в Россию.

Дома Заворотнюк познакомилась со своим вторым мужем — владельцем крупного московского автосалона Дмитрием Стрюковым. Вместе они прожили 11 лет, у пары родились сын Майкл и дочь Анна. Между мужем и женой пробежала черная кошка после того, как начались съемки сериала “Моя прекрасная няня”. Развод с бизнесменом сопровождался скандалами и взаимными обвинениями.

СЛУЖЕБНЫЕ РОМАНЫ

На съемочной площадке Анастасия изображала пылкие чувства с главным героем сериала, Сергеем Жигуновым. Актеры перенесли любовь на экране в реальную жизнь, рабочие отношения переросли в личные. С Жигуновым, который ушел ради новых отношений из семьи, Настя проживет в гражданском браке два года.

Взаимная страсть и успешное коммерческое сотрудничество не обеспечат будущего их отношениям — в 2008 году они расстанутся. Позже Заворотнюк назовет Жигунова своей ошибкой.

“Впервые мы увиделись в первый съемочный день, который всегда бывает очень суматошным. Я пробегала мимо участников уже в платье для съемок, с уложенными волосами и увидела молодого человека. Мы встретились взглядами, и я почувствовала: мое. Это было похоже на электрический разряд”, — рассказывала Заворотнюк.

МНОГОМИЛЛИОННЫЙ ДОЛГ

Почти сразу после свадьбы Анастасия Заворотнюк вместе с мужем решили открыть в Крыму каток “Ялта Ice”. Успеха затея не принесла, а супруги понесли большие убытки. Однако в 2012 году пара решила купить себе новое жилье. Для этого пришлось взять валютный кредит на 435 000 долларов. После скачка курса валюты он превратился в астрономическую сумму. Актрису пытались признать банкротом. Начались многолетние судебные тяжбы.

Анастасия никогда не думала, что попадет в ипотечную кабалу. Заворотнюк получала от банка рассрочку, но сумма все равно оказывалась неподъемной. Ее имущество даже пытались арестовать. Однако звезда выиграла суд, после чего стороны начали двигаться в сторону примирения. В результате, в судебных разбирательствах удалось поставить точку.

Все испытания супруги переносили вместе. Петр был рядом: поддерживал, утешал, помогал. С годами стало ясно, что Настя встретила любовь всей своей жизни, и она мечтала только об одном — подарить любимому мужу ребенка. Мечта супругов осуществилась через много лет.

СЧАСТЬЕ ЛЮБИТ ТИШИНУ

“Знакомьтесь, Мила Чернышева”, — подписала Анастасия Заворотнюк трогательный семейный снимок в своем микроблоге. На нем она, ее муж и их маленькая Мила позируют перед объективом фотокамеры.

“Нереально красивая пара!!! Браво Анастасия, через 4 месяца после рождения дочки, такая прекрасная форма!!!”, “Поздравляем от души. Радости и здоровья малышке и родителям”, “Поклонников в заблуждение не вводили, умницы! А поделились радостью и все!!”, — оставляют почитатели актрисы восторженные комментарии.

Правда, не все верят, что она сама родила третьего ребенка. Режиссер Алексей Кирющенко, в новом проекте которого Анастасия снималась нынешней осенью, утверждает, что та была очень стройной, и беременной ее никто не видел.

“Я не могу понять: как она родила?! Ее же никто беременной не видел. Может, была суррогатная мать? Не понимаю, как она могла родить дочку осенью прошлого года, когда она у меня с сентября по конец ноября участвовала в съемках сериала “Между нами, девочками-2”? И живота у нее не было. И вообще она выходила в свет, была тоненькой. Ничто не предвещало. И вдруг!”, — делился он с журналистами.

Сама Настя на вопрос, рожала ли она сама, отвечать отказалась.

После рождения дочки актриса быстро вернулась к работе на сцене театра. Анастасия Заворотнюк отправилась в Санкт-Петербург со спектаклем.

В начале марта Анастасия сообщила в соцсетях о предстоящем выступлении. “Жду всех уже послезавтра в ДК “Ленсовета” на нашем спектакле “Все мужчины делают это”. Приходите, будем дарить друг другу хорошее настроение субботним вечером. До встречи!” — написала она.