Сергей Лазарев показал обнаженное фото

В мае исполнитель представит Россию на престижном конкурсе “Евровидение-2019”. Активные репетиции и подготовка номера на песню Scream занимают большую часть времени Сергея Лазарева. Недавно он был в Тель-Авиве, затем отправился в Грецию. Видимо, в теплой стране вокалист успел не только поработать, но и отдохнуть. Сегодня перед вылетом на родину певец решил продемонстрировать свою обнаженную спину. На фото артист смотрит в окно просторного номера, сидя в постели, пишет Starhit.

Лазарева даже не поздравили с возвращением в Россию, сосредоточив внимание на пикантном кадре. Снимок вызвал настоящий ажиотаж в Сети: поступок показался поклонникам неожиданным. Ранее Лазарев отдавал предпочтение кадрам с афишами концертов, коллегами и видами городов. Подписчики гадают, что заставило Сергея подогреть интерес публики подобным способом. Комментаторы все же признали фигуру кумира достойной восхищения, осыпав его комплиментами: “Не знаю насчет мира, но фото точно прекрасное”.

“Доброе утро, красивый мир! Я возвращаюсь”, — подписал фото Лазарев.

Некоторых поклонников взволновал вопрос об авторе снимка. Пользователи предположили, что артист смог бы раздеться только перед близким человеком. Между подписчиками завязался спор о том, появилась ли у певца новая любовь, которую Лазарев позвал с собой в путешествие. “У Сергея Лазарева давно есть девушка, их видели целующимися. Она его и сфотографировала”, — отметил один из читателей микроблога.



Лазарева давно признали секс-символом российского шоу-бизнеса. Вскоре круг его иностранных поклонниц расширится благодаря участию в “Евровидении”. Для певца выступление в Тель-Авиве может стать реваншем после конкурса 2016 года, где он занял третье место. Исполнитель считает, что может вернуться только с победой, не ставя перед собой меньших целей. Композиция Scream уже завоевала любовь слушателей. “Это бомба замедленного действия”, — хвалили Сергея пользователи Сети.

Баллада, с которой артист предстанет перед зрителями всего мира, предполагает от Лазарева некоторой смены стиля. “Это будет другой Сережа: красивый, лиричный, эпичный”, — утверждает наставник вокалиста Филипп Киркоров. Подписчики отметили, что “Евровидение” изменило характер кумира и раскрепостило его, что подтверждает и новый снимок Сергея. Сам исполнитель предпочел не комментировать провокационное фото.