Станислав Садальский рассказал, как умирала Людмила Гурченко

Актер Станислав Садальский к восьмилетию со дня смерти актрисы Людмилы Гурченко вспомнил о том, как умирала звезда советского кино.

В Instagram он привел рассказ, услышанный от кинопродюсера Сергея Сенина. В день смерти Гурченко якобы приснился сон о том, что она встала после полутора месяцев обездвиженности из-за перелома шейки бедра. "И действительно, Люся встала и сделала пару шагов. И вот, через несколько часов после такой радостной победы – внезапный, трагический финал. Почти мгновенная смерть: еще не остыл в чашке чай, который она собиралась пить", — с грустью делится Садальский.