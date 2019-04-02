В Instagram он привел рассказ, услышанный от кинопродюсера Сергея Сенина. В день смерти Гурченко якобы приснился сон о том, что она встала после полутора месяцев обездвиженности из-за перелома шейки бедра. "И действительно, Люся встала и сделала пару шагов. И вот, через несколько часов после такой радостной победы – внезапный, трагический финал. Почти мгновенная смерть: еще не остыл в чашке чай, который она собиралась пить", — с грустью делится Садальский.
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🎬Восемь лет без Люси. 🗣Сергей Сенин рассказывал, что в день смерти ей приснился сон, что она встала. И, действительно, после полутора месяцев обездвиженности из-за перелома шейки бедра, Люся встала и сделала пару шагов. И вот, через несколько часов после такой радостной победы – внезапный, трагический финал. Почти мгновенная смерть: еще не остыл в чашке чай, который она собиралась пить. Сережа пытался ее реанимировать до приезда врачей, но Скорая по пробкам добралась лишь через двадцать минут, хотя водитель пошел на риск, срезав путь, и развернувшись на Садовом кольце в неположенном месте... Слово "счастье" похоже на "сейчас", а потому оно не может быть чем-то постоянным, - говорила Люся. Она, как всегда, права. Любите друг друга сегодня, завтра можете не успеть.... #садальский @aslanahmadov #гурченко #кино #сенин #фото #годовщинасмерти #память #людмилагурченко🎬🎥