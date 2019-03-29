Зачем Сергей Шнуров и Лия Ахеджакова поселились в коммуналке

Музыкант Сергей Шнуров и актриса Лия Ахеджакова поселились в коммунальной квартире. Зачем они это сделали, рассказывает "Газета.ру".

Артисты стали жителями коммунальной квартиры в рамках работы над фильмом "Этаж". Съемки ленты о расселении коммуналки стартовали в Санкт-Петербурге 25 марта.

"Основной сюжет — это расселение коммунальной квартиры. Можно сделать отсылку — это близко к "Покровским воротам", — рассказал продюсер Эдуард Пичугин. Он добавил, что фильм покажет проблемы жильцов коммуналки, особенности их взаимоотношений и стандартные житейские ситуации, в которых не обойдется без юмора.

Главные роли в ленте сыграют фронтмен "Ленинграда" Сергей Шнуров и народная артистка России Лия Ахеджакова. Также в фильме снимутся Анастасия Мельникова, Анвар Либабов, Светлана Немоляева, Семен Стругачев и Александр Баширов.

Недавно Сергей Шнуров в стихотворной форме заявил о завершении музыкальной карьеры — вероятно, в пользу кинематографа. Музыкант написал в соцсетях, что текущий тур его коллектива станет прощальным.