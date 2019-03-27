СМИ: Началова жила на алименты и соглашалась работать за любые деньги

После смерти 38-летней певицы Юлии Началовой, ушедшей из жизни по трагической случайности, выяснилось, что в последнее время ее финансовое положение было далеко не блестящим.

Промоутер Сергей Лавров рассказал, что основным доходом Юлии были алименты на дочь, которые перечислял бывший муж Началовой, а сама она соглашалась работать за любые деньги. До этого, по словам промоутера, одним из последних заработков звезды стал гонорар в 250 тысяч рублей (3,5 тысячи евро) за наставничество в телешоу "Один в один".

"В последнее время Юля Началова жила только на алименты Алдонина, которые он перечислял на дочь. И то, видимо, часть этих средств уходила на лечение. Увы, концертов у нее не было. Юля соглашалась работать за любые деньги. Даже гонорар не называла — главное, чтобы была работа, — цитирует Лаврова StarHit. - В последний раз мы платили ей 150 тысяч рублей за концерт. Вспоминаю один заказник с ней. Заказчик сказал: "Не важно, что Юля будет петь. Она такая красивая. Такое кукольное личико. Пусть приедет, со мной поужинает и потом споет, что захочет". То есть он платил за возможность увидеть красивую девушку из телевизора, а не за ее песни".

В то же время Лавров согласен с теми, кто называл талант Юлии недооцененным. "Я согласен с Сергеем Лазаревым, который называл Юлю русской Мэрайей Кэри, - говорит он. - К сожалению, у нас такая музыка не востребована. Продать сложно — это не попса. На корпоративах наиболее желанны "поющие трусы" или весельчаки, как Коля Басков. Поэтому и выступлений у Юли почти не было. Плюс у нее был специфичный тембр голоса. Слишком элитарный, да и некоммерческий музыкальный жанр она выбрала".