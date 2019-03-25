Садальский назвал Максима Галкина бездарностью

Актер Станислав Садальский выступил с резкой критикой в адрес юмориста и телеведущего Максима Галкина.

В частности, раздражение актера вызвало качество телепрограмм с участием Галкина, которого тот счел недостаточно талантливым.

"Вот такое гауно мы 20 лет и смотрим... Макс, не говорите ерунды! Когда будет у талантливых людей Российской Федерации свободный доступ на ТВ как у вас, — даже не знаю, за какие заслуги вы ведете бездарные, как и вы, шоу вроде "Звезды гипноза", "Максим-Максим" (передачи стыдливо убирают за отсутствием зрителей), — тогда посмотрим, кто талантлив, а кто Галкинпомет", — возмутился Садальский в Instagram.

Станислава Садальский Foto: RIA / Scanpix

Галкин уже не в первый раз становится объектом для столь резкой критики со стороны Садальского. Совсем недавно актер уже выступал с критическими заявлениями в адрес телеведущего в связи со скандалом вокруг подготовки взрыва на концерте Филиппа Киркорова в Махачкале.

Садальский в своем комментарии для Nation-news.ru назвал все происходящее пиар-ходом, который был спланирован самим Киркоровым и высоко оценил его умственные способности. "Киркоров молодец, что все время придумывает истории и подогревает интерес к себе. Но нужно придумывать более интересные истории, потому что тут все лежит на поверхности", — сказал он.

Галкин же, по его мнению, наоборот отличается поверхностью и нехваткой ума в своем поведении. "Максим — тупой, он не может придумать, он берет то, что на поверхности лежит", — заявил Садальский.

Еще одним важным отличием между двумя артистами Садальский назвал готовность Киркорова работать над собой.