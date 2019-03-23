Виктория Боня потратила на день рождения дочери в Монако больше 13 тысяч евро

Семь лет назад Виктория Боня впервые стала мамой. Модель подарила сыну ирландского миллионера дочь Анджелину. В 2017-ом Виктория и Алекс Смерфит расстались, так и не узаконив отношения. Несмотря на это, они тепло общаются до сих пор. Большую часть времени Анджелина живет в Монако с отцом и его родителями. Вечно занятая Боня все же старается выделять в плотном рабочем графике немрнного времени для общения с дочерью. Так, седьмой день рождения девочки Виктория провела с Анджелиной, пишет Starhit.

Боня постаралась на славу: она устроила для дочери праздник, который прошел в уютном кафе Монте-Карло на Лазурном берегу. Прохладная погода не испортила мероприятия, организованное по мотивам модных сегодня у юных прелестниц кукол LOL SURPRISE и My little Pony. Соответствующее настроение создавали декорация из розово-белых шаров, аниматоры в тематических нарядах. Над образом именинницы работала сама Виктория: подобрала нежно-розовое платье принцессы и тиару.

“Это самый трогательный момент, когда твоя дочь становится такой большой, а ты ей делаешь прическу, — расчувствовалась Боня. — Это так мило!”

На мероприятии присутствовали и бьюти-мастера, — к ним именинница и ее юные гостьи обращались для создания праздничного макияжа. “Это наш девичник!” — Виктория сама была в восторге от происходящего. В финале мероприятия аниматоры устроили мастер-класс, во время которого девочки создали модные ободки, — с этими аксессуарами они не расставались на протяжении всего вечера.



“СтарХиту” удалось выяснить, что организацией дня рождения занималось одно из московских праздничных агентств. За аниматоров, кэнди-бар, развлекательное шоу, мастер-класс, услуги фотографа и видеооператора Виктории пришлось выложить как минимум 700 тысяч рублей. Отдельным пунктом расходов стала оплата перелета актеров из Москвы в Монте-Карло в обе стороны, жилья и трехразового питания. Если учитывать, что на празднике работало как минимум три аниматора, то на содержание артистов у Бони по самым скромным меркам ушло 300 тысяч.





К слову, отец девочки пропустил праздник. Возможно, он поздравил дочь отдельно, а ведь год назад Алекс и Виктория отмечали день рождения наследницы вместе. Напомним, раньше упорно ходили слухи о том, что родные Смерфита не хотели видеть Викторию в качестве невестки якобы из-за ее неблагородного происхождения. Боня развеяла подобные домыслы: пару дней назад к ним приехала мама Алекса, которая тепло общалась с Боней. Бабушка подарила внучке модный телефон.





