Внезапная смерть Юлии Началовой потрясла многих. Ушедшую в 38-летнем возрасте певицу следовало достойно проводить в последний путь. Однако не обошлось без словесных упражнений тех, кто, как выяснилось, любил и обожал артистку. Жаль только, что выяснилось это лишь тогда, когда Юлии уже не стало, размышляет эксперт Совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян.

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"Теперь, когда Юлию Началову похоронили, хотелось бы высказаться по поводу "охов" и "ахов", которыми ее одарили сразу после смерти. Человек умер ужасной внезапной смертью, всем нужно было просто помолчать и тихо отправить ее в последний путь. Вместо этого начались словесные упражнения тех, кто так ее сильно любил – но почему-то забывал о ней, пока она была жива", – заявил Манукян Дням.Ру.

Эксперт предлагает каждому позвонить своим знакомым, близким – вспомнить о них сейчас, а не тогда, когда уже будет слишком поздно. "Господи, если Вы так любили Юлию, то признаваться ей в любви нужно было раньше, когда она была жива. А мы вспоминаем о человеке чаще всего, когда он уже умер и наши "охи" и "ахи" ему уже не важны", – переживает Манукян.

Юлия Началова умерла 16 марта. Причиной смерти 38-летней певицы, по предварительным данным, стала острая сердечная недостаточность, наступившая из-за отека легких и мозга. Врачи делали все возможное, но организм певицы не выдержал. Похоронили Юлию Началову на Троекуровском кладбище столицы 21 марта.