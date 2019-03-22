Избитая жена Марата Башарова добилась развода

В Бабушкином мировом суде Москвы прошло последнее заседание по иску Елизаветы Шевырковой к ее мужу, актеру и телеведущему Марату Башарову, пишет "Газета.ру". Женщина подала на развод, находясь с двухлетним сыном в Таиланде после домашнего насилия со стороны супруга: в декабре прошлого года Башаров сломал ей нос.

Бракоразводный процесс проходил заочно: ни Шевыркова, ни Башаров на заседаниях не присутствовали, сообщает kp.ru. Любопытно, что совсем недавно артист приезжал к жене и ребенку в Таиланд и изображал семейную идиллию. В начале марта Башаров опубликовал в Instagram видеозапись, на которой он проводит время с сыном. "Мы покупаем мороженое! Всей желтой прессе хотим сказать, что в нашей семье все прекрасно!" — сказал артист в конце ролика.

Согласно СМИ, после возвращения из Азии Шевыркова продолжила жить с мужем и сыном в одной квартире. Сам Башаров сказал журналистам, что результат заседания ему неизвестен. "Я не знаю ни о каком решении суда", — заявил телеведущий.

Комментировать ситуацию отказалась и его бывшая жена, актриса Екатерина Архарова — причиной развода творческой пары также оказалось домашнее насилие. "Чужих мужей не обсуждаю. Закрытая для меня тема, извините", — приводит слова актрисы ФАН.

В декабре 2018 года в прессе появились сообщения об избиении выпившим Башаровым своей супруги Елизаветы. Слухи подтвердил ее брат Федор, добавив, что актер не в первый раз поднял на жену руку в нетрезвом состоянии. Позднее женщина писала в соцсети, что до последнего верила в исправление мужа ради ребенка, но ее сломанный нос стал последней каплей. "Я свято верила, что любовь может все изменить, исправить, излечить. Что маленький ребенок сможет повлиять. Ничего не менялось, не хватало сил уйти, ведь полюбила я другую сторону человека. Чувства стыда и ком в горле перестали покидать. Стыдно в этом жить, стыдно скрывать, стыдно говорить", — писала Шевыркова в соцсетях.

В конце февраля супруга Башарова удаленно подала заявление о расторжении брака. Актер признался в соцсетях, что жена не посоветовалась с ним в принятии этого решения, и о предстоящем разводе он узнал из интернета.

Узнав о поступке Шевырковой, независимый юрист Александр Разумовский обвинил ее в шантаже своего супруга. По словам адвоката, у женщины останется больше прав на ребенка и возможность давить на то, что актер может быть агрессивен и не контролировать себя. "Сейчас жена Башарова в выигрышном положении. Она была избита, чему есть доказательства — побои зафиксированы в больнице. Не пошла в полицию, но, по сути, собрала на него компромат. И может ставить ему условия. Он под статьей ходит", — считает Разумовский.

В результате скандала вокруг актера сорвался спектакль "Любовь@.ру", который должен был состояться 26 февраля в минском театре Терезы Дуровой. Башаров исполнял в комедии главную роль, что отпугнуло зрителей: из 1,5 тыс. билетов было продано только 49, передает "Пятый канал". Печальной для актера тенденции последовали также продюсеры спектакля "День сюрпризов": они решили заменить его на Сергея Астахова. "Странно, когда любимый актер в ваших глазах всегда был представителем мужественности, силы, вы были если не влюблены, то восхищались им. И вдруг вы узнаете, что в жизни он совершенно другой человек. Разумеется, это очень неприятно. Я понимаю тех людей, которые сейчас не хотят идти смотреть на Марата", — отметил Астахов.

Ранее сообщалось, что Башарова могли уволить из популярного проекта "Битва экстрасенсов" на ТНТ. Однако 12 марта "StarHit" со ссылкой на продюсеров проекта сообщил, что они, все-таки, продолжат работу с ведущим, который сотрудничал с ними около десяти лет.