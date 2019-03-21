Telegram-канал baza уверен, что артистку можно было спасти. "Врачи потеряли четыре дня и не провели необходимую операцию. Они боялись испортить статистику смертности по больнице", – пишет канал.

Сообщается, что звезда обратилась к медикам 8 марта, когда у нее была флегмона, уже перешедшая в гангрену. "У нее начался сепсис, но ситуация была все еще поправима. Юле было необходимо ампутировать ногу", - заявляет Telegram-канал.

Статьи по теме:
Причиной смерти певицы Юлии Началовой стало заражение крови  (7)
Юлия Началова стала пятым погибшим участником проекта "Последний герой"  (6)

Автор поста считает, что врачи не проводили операцию Началовой, потому что побоялись. А у нее тем временем уже начали отказывать легкие, и артистка могла не перенести хирургическое вмешательство. "Но почему эта операция не была проведена в первые два дня – никто ответить не смог. По всем правилам врачи были обязаны удалить гнойный очаг в первые 24 часа", – рассуждает автор публикации.

Когда ситуация стала критической, руководство больницы обратилось за помощью к коллегам из другого медучреждения. У них было оборудование, которое могло помочь пациенту с заражением крови.

Однако, по данным Telegram-канала baza, Юлия Началова была уже настолько слаба, что перевозить ее из одной клиники в другую было на тот момент невозможно, "и врачи ждали еще целый день, чтобы им привезли тот самый аппарат ЭКМО". Прибывшие специалисты из центра экстренной медицинской помощи смогли стабилизировать состояние певицы и отправить в другую клинику.

Но время было упущено. 16 марта врачи смогли наконец удалить очаг воспаления, но потерянные дни привели к смерти Юлии Началовой.