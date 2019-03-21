Еще один наследник: какие привилегии ждут будущего ребенка Гарри и Меган?

После того как принц Гарри и Меган Маркл объявили, что ждут первенца, у людей появилось немало вопросов о том, какие королевские привилегии будут у ребенка и как вообще организован быт августейших детей. Давай разберемся, пишет Cosmo.

1. Ребенок Гарри и Меган может не получить титул

Существует правило, по которому титул принца получает первенец-мальчик, а девочка не становится принцессой автоматически, равно как и все последующие дети. При этом королева подписала указ о титулах для всех детей Уильяма. Сделает ли она то же самое для детей Гарри и Меган — неизвестно. Кроме того, они сами могут не захотеть, чтобы у детей были титулы. Так или иначе, это станет известно ближе к родам Меган Маркл, которые состоятся весной.

2. Ему не нужна фамилия

Все члены королевской семьи с титулом “Его королевское высочество принц” или “Ее королевское высочество принцесса” не нуждаются в фамилии, хотя фактически она есть. До 1917 года британские монархи использовали название своей династии, но потом Георг V сделал фамилию Виндзор общей для всех. В 1960 году королева Елизавета II постановила, что ее дети будут носить фамилию Маунтбаттен-Виндзор (первая — фамилия ее мужа, принца Филиппа). Если в будущем не произойдет изменений, все так и останется.

3. У них есть выбор — учиться в школе или дома

Принц Чарльз был первым королевским ребенком, которого отправили в школу, а не оставили учиться дома с тьютором. В школу пошли и его дети — Уильям и Гарри, а в прошлом году — и внук Джордж.

4. У мальчиков нет приоритета перед девочками

В 2013 году были внесены изменения в порядке наследования престола. Теперь порядок — только по рождению без оглядки на пол. Так что принцесса Шарлотта когда-нибудь имеет шанс стать королевой, если у ее брата не будет детей. Сейчас она четвертая в очереди на престол после своего деда Чарльза, отца Уильяма и брата Джорджа. Ребенок Гарри и Меган будет седьмым (за Шарлоттой в очереди — ее брат Луи и сам Гарри).

5. Наследникам нужно разрешение королевы на брак

Так постановил король Георг II в 1772 году. Из-за этого королю Эдварду III пришлось отречься от престола, чтобы жениться на разведенной Уоллис Симпсон. И несмотря на то что королева никогда формально не запрещала своей сестре Маргарет брак с капитаном Таунсендом, этот брак не мог состояться. Теперь условия немного изменились: только первые шесть претендентов на трон должны получать разрешение, что и сделал Гарри в прошлом ноябре.

6. Принц Уильям — первый королевский ребенок, родившийся в госпитале

За ним последовали принц Гарри и дети Уильяма. Королева родилась в доме, принадлежащем родителям ее матери, а принц Чарльз — в Букингемском дворце.

7. Рождение наследника отмечается пушечным салютом

62 выстрела за 10 минут. Полагается каждому ребенку королевской крови, независимо от очереди на престол.