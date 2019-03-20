У погибшего экс-солиста группы "Иванушки International" объявилась мать

Масхуда Минидарова утверждает, что она – родная мать Олега Яковлева. Музыканта все считали сиротой, и даже близкие люди не знали о том, что его мать якобы жива.

Женщина, однако, утверждает, что подростком Олег, настоящее имя которого Руслан Рашидович Каюмов, повздорил с отчимом, ушел из дома искать родного отца, да так и пропал. Об этом она рассказала в эфире программы "Прямой эфир".

Розыски не дали результатов, и, по словам Масхуды, увидела она своего сына только спустя годы – в знаменитом клипе "Тополиный пух". А в 2000 году после концерта в Казани, говорит женщина, произошла их первая встреча после долгой разлуки. Правда, по ее словам, Олег просил не выдавать тайну прошлого, поскольку это многих бы разочаровало. На вопрос, почему Олег не поддерживал связь с семьей, Масхуда говорит, что когда она сломала позвоночник, сыну сказали, будто мать умерла.

Ее слова подтверждает двоюродная сестра Масхуды Гузель Сяпукова. Она также рассказывает о побеге подростка из дома и о том, что Олег ее тоже просил сохранять тайну.

В студии программы, однако, многие усомнились в словах женщин. Заслуженная артистка России Татьяна Судец, например, вспомнила о том, что все они "знали Олежку". Знали, что он рос в детском доме, и уже в 13 лет начал работать – ночью валял валенки на заводе, а днем учился. Судец удивлена: если мать так сильно любила сына, то почему не поддерживала с ним отношений?

Певица Анна Калашникова, в свою очередь, вспомнила слова Олега о том, что мать родила его в 42 года. "Если бы вы были его мамой, вам было бы сейчас 89 лет", — сказала Калашникова, обращаясь к Масхуде.

Возможно, все дело в многомиллионном наследстве музыканта, судьба которого до сих пор туманна.

Бывший солист группы "Иванушки International" Олег Яковлев скончался 29 июня 2017 года. Певец умер в реанимации, не приходя в сознание. За два дня до этого его госпитализировали с диагнозом двусторонняя пневмония легких с осложнениями. Причиной смерти врачи назвали остановку сердца. Яковлеву на тот мемент было 47 лет.

Как сообщалось в прессе, Яковлев был владельцем нескольких квартир в Москве, Санкт-Петербурге и Ангарсе - его родном городе, а также недвижимость в Черногории.

Единственным прямым наследником Яковлева может стать его сын, о котором сообщила подруга певца, журналист Вероника Стрельцова. Она передала СМИ диктофонные записи неопубликованных интервью, в которых Яковлев говорит о сыне, но не называет имя. О матери мальчика тоже ничего неизвестно.

В январе этого года о родстве с певцом заявил 21-летний житель Санкт-Петербурга Игорь Яковлев. В его паспорте указано отчество - Олегович. Молодой человек рассказал, что был усыновлен артистом, однако Яковлев хотел держать это в тайне. Мать Игоря Татьяна Яковлева, которую Олег называл племянницей, указана в завещании певца вместе с его другом Романом. Александре Куцевол, с которой Олег Яковлев жил последние 4 года перед смертью, он не оставил ничего.