Брэд Питт и Анджелина Джоли наконец-то разведутся

Два с половиной года Анджелина Джоли и Брэд Питт никак не могут развестись! Долгое время супружеская пара сражалась за право опеки над детьми, но это не все разногласия, которые стали на пути развода. Затяжной судебный процесс уже надоел и самим звездам, поэтому они решили скорее всё уладить и стать свободными.

Анджелина и Брэд хотят попросить судью о бифуркации – разделении судебного процесса на две части, чтобы стало возможным вынесение решения по семейному статусу без рассмотрения всех аспектов дела. Таким образом они смогут освободиться от своих статусов, при этом остальные вопросы по поводу опеки и т.д. будут решаться дальше. «Они оба будут считаться разведенными и одинокими, но им все равно придется вести переговоры об окончательном решении суда, включая раздел имущества и опеку… Они больше не хотят быть друг для друга мужем и женой, должны двигаться дальше», – сообщил прессе инсайдер.

Сейчас пара решила взять себя в руки ради собственных детей. Не так давно Джоли и Питта видели вместе в одном из офисов Беверли-Хиллз. Пара провела вместе около 3 часов. Джоли и Питт что-то очень живо обсуждали, а потом порознь покинули офис. Питт от папарацци не скрывался и даже показал большой палец, когда заметил фотографов. Таблоиды считают, что пара встретилась для обсуждения опеки над детьми.

Звезды и ранее устраивали тайные встречи. «Брэд и Анджелина устроили секретную встречу в ее доме. К слову, впервые они собрались, чтобы пойти друг другу навстречу и начать реализовывать их групповую терапию с детьми. Это успех»,- говорил инсайдер ET.

Бред же знал, что скоро это произойдет. «Брэд уже давно был настроен на заключение мира, и теперь, наконец, они к этому пришли, и их детям станет спокойнее».

Хотя ранее Джоли всеми способами старалась ограничить бывшего в опеке. Ранее сообщалось о том, что Брэд выплачивает алименты по постановлению судом не достаточно. На одном из судебных заседаний, на котором выступила адвокат Джоли Саманта Блей Деджин, она сообщила, что за полтора года Брэд не выплатил никаких «значимых» алиментов. «У Питта есть обязанность выплачивать алименты. На данный момент он не оказал никакой значимой материальной поддержки детям после разлуки», — пишет адвокат в письме на две странице, которое направила в Верховный суд Лос-Анджелеса.