Названы 10 главных рисков, грозящих миру в 2021 году: "разделенная Америка", киберконфликт, COVID и другие

Консалтинговая компания Eurasia Group представила топ-10 главных рисков для "государств, международной политики, индустрий и институтов", с которыми мир столкнется в 2021 году. Этот список призван не нагнетать или напугать предстоящими негативными событиями, а помочь политикам, бизнесменам и компаниям делать прогнозы и реагировать на появляющиеся возможности.

По мнению аналитиков, в этом году основными рисками, способными ухудшить мировую ситуацию, являются, "разделение Америки" на фоне президентских выборов, высокая вероятность мирового киберконфликта, усилившаяся конкуренция в сфере борьбы с изменением климата, а также Ангелы Меркель с поста канцлера Германии.

Угроза под условным названием "разделенная Америка" заняла первую строчку в рейтинге. По словам экспертов, с президентского срока Джо Байдена наступает эпоха, когда около половины граждан США будут считать главу государства нелегитимным. Как отмечается в отчете, отказ действующего президента США Дональда Трампа признать результаты выборов - уникальный поступок в истории США, который подчеркивает, насколько Америка расколота. Эксперты считают, что Байден "попробует восстановить лидерский статус США в международных делах", но "вселять новую надежду" стране помешают "поляризация и неспособность справиться с внутренними кризисами".

Второй по значимости риск, с точки зрения аналитиков, - затянувшаяся пандемия COVID-19. Продолжающаяся пандемия будет грозить не только жизням людей, но и политической стабильности и глобальной экономике. А распределение вакцин приведет к разделению на богатых и бедных не только внутри стран, но и среди государств. Это способно спровоцировать беспорядки во многих странах. Коронавирус будет угрожать не только жизням людей, но и политической стабильности и мировой экономике. Кроме того, пандемия "оставит наследие в виде высокой долговой нагрузки, лишившихся работы людей и потери доверия".

На третьем месте специалисты Eurasia Group разместили в рейтинге борьбу с изменением климата, отметив, что глобальное сотрудничество в этой сфере переместится на арену международной конкуренции. Борьба с вредными выбросами создаст огромные возможности для частного капитала, но победители и проигравшие будут определяться "как благодаря рыночным механизмам, так и благодаря политическим факторам".

Четвертое место среди самых опасных угроз занял рост напряженности между США и КНР. Ситуация в этих отношениях продолжит осложняться из-за "дипломатии вакцин", соперничества в областях климата и технологий, а также долгое время сохраняющихся разногласий в других сферах, считают аналитики.

Пятое и шестое места в рейтинге разделили "цифровые угрозы", сообщает Forbes, цитируя отчет Eurasia Group. Работе популярных приложений может помешать прекращение свободной передачи личной информации из одной страны в другую, так как правительства стран, обеспокоенных тем, кто именно получает доступ к данным граждан, могут подорвать основы открытого глобального интернета. Глобальный киберконфликт способен стать причиной беспрецедентных технологических и геополитических рисков, но цифровое пространство "слишком непредсказуемо", чтобы назвать конкретный фактор, способный привести к масштабному бедствию в этой сфере, подчеркивают эксперты.

В число ключевых рисков года аналитики также включили проблемы в экономике Турции, из-за которых положение президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана ухудшится, и он станет ввязываться в "приключения во внешней политике", чтобы разжечь националистические настроения; ослабление экономик стран Ближнего Востока - из-за низких цен на нефть многие правительства снизят расходы, нанося ущерб уязвимым частным секторам и увеличивая уровень безработицы; грядущую отставку канцлера Германии Ангелы Меркель, которая могла поспособствовать "гибкости международного ответа" на проблемы; и политический, социальный и экономический кризисы в Латинской Америке из-за выборов в некоторых странах и пандемии.

Эксперты Eurasia Group выделили также несколько "отвлекающих маневров" - так они назвали вопросы, которые активно освещаются в СМИ, но "вряд ли представят значительную опасность или спровоцируют нестабильность в новом году".

1. "Друзья Трампа окажутся в беде". К таким политикам Eurasia отнесла, например, президента Турции Эрдогана, премьера Великобритании Бориса Джонсона, президента Бразилии Жаира Болсонару и премьера Израиля Биньямина Нетаньяху. Аналитики считают подобных лидеров членами "коалиции" тех, кто "не хочет поддерживать международный либеральный порядок".

2. "По технологическим гигантам США будет нанесен удар". В 2021 году технологические гиганты рискуют столкнуться с необходимостью платить дополнительные сборы в Европе, а также сталкиваются с "враждебностью" внутри американских границ. Однако на деле они "будут спасены благодаря политическим сложностям проблем, которые с ними связаны".

3. Конфронтация США и Ирана. Отношения между двумя странами не будут характеризоваться ни такой продуктивностью, ни такой опасностью, которых ожидают многие наблюдатели, пишут аналитики. Они считают, что дипломатия двух стран не будет "прямолинейной", и обе будут стараться не действовать поспешно.

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