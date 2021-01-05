Трамп продолжает бороться за сохранение власти

Демократам не удастся захватить Белый дом, заявил президент США в Джорджии. Второй тур выборов в этом штате определит расстановку сил в Сенате США. Дональд Трамп призвал голосовать за республиканцев.

Действующий президент США Дональд Трамп не устает озвучивать свое желание остаться на посту главы государства на второй срок, несмотря на голосование Коллегии выборщиков, подтвердившее победу Джозефа Байдена. Демократам "не удастся захватить Белый дом, мы будем сражаться как дьяволы", заявил Трамп на мероприятии в городе Долтон в штате Джорджия в понедельник, 4 января. Нынешний глава Белого дома в своей 83-минутной речи повторил уже известные и неподтвержденные обвинения в адрес демократов.

В Джорджии 6 января пройдет второй тур выборов, определяющий расстановку сил в Сенате Соединенных Штатов. На кону стоят два сенатских мандата. Трамп поддержал соратников по Республиканской партии Дэвида Пердью и Келли Леффлер. Президент назвал их соперников, демократов Джона Оссоффа и Рафаэля Уорнока, "экстремистами, способными разрушить все, что дорого патриотам Джорджии".

Трамп пытался оспорить итоги голосования в судах

Избирательная кампания в США, проходившая в разгар пандемии, выдалась крайне напряженной. После сообщений ведущих СМИ страны о том, что демократ Байден на выборах 3 ноября заручился достаточным количеством голосов Коллегии выборщиков для победы, действующий глава Белого дома отказался соглашаться с итогами голосования и несколько недель пытался оспорить их в судах.

Трамп утверждал, что демократы украли у него победу, однако не смог подкрепить свои заявления убедительными доказательствами. В конце ноября он поддержал решение Управления по общим вопросам администрации США начать процедуру передачи президентской власти в стране.

Церемония инаугурации 46-го президента Соединенных Штатов должна состояться 20 января.

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