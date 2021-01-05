Экс-силовик из Беларуси: Лукашенко дал КГБ установку устранить Шеремета

Бывший силовик Игорь Макар предоставил изданию EUobserver аудиозапись, из которой следует, что президент Лукашенко хотел устранить своих оппонентов. Подробности - в интервью DW с Игорем Макаром.

Европейское издание EUobserver в понедельник, 4 января, опубликовало 24-минутную запись, из которой следует, что президент Беларуси Александр Лукашенко мог планировать физическое устранение некоторых белорусских политических эмигрантов в Европе. Речь идет, в частности, о бывшем сотруднике центрального аппарата главного управления по борьбе с коррупцией и экономическими преступлениями МВД Беларуси Вячеславе Дудкине, бывшем начальнике столичного СИЗО № 1 Олеге Алкаеве и бывшем командире 5-й отдельной бригады спецназа полковнике Владимире Бородаче, а также журналисте Павле Шеремете, который погиб летом 2016 года в результате взрыва автомобиля в Киеве. По сведениям издания, запись была сделана в апреле 2012 года, а голоса на ней принадлежат Вадиму Зайцеву (на тот момент - председателю Комитета госбезопасности Беларуси. - Ред.) и представителям подразделения спецназа "Альфа".

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Аудиозапись интернет-изданию передал белорусский оппозиционный активист и бывший сотрудник антитеррористического спецподразделения "Алмаз" Игорь Макар, который подчеркивает, что готов подтвердить все сведения в суде. DW поговорила с Игорем Макаром о сенсационной аудиозаписи и о возможном планировании политических убийств высшими должностными лицами Беларуси.

DW: Расскажите, как к вам попала эта запись и почему она была опубликована только сейчас?

Игорь Макар: Данная запись ко мне попала в 2012 году от моих анонимных источников из Комитета госбезопасности Беларуси. Когда я услышал на записи имя моего близкого друга, Олега Алкаева, я попытался спасти ему жизнь и обратился за помощью к американским спецслужбам, которые это предотвратили.

Как я понял, американские службы сразу же сообщили об этом по месту жительства Олега Алкаева, Вячеслава Дудкина и Владимира Бородача. Мне Алкаев сам лично рассказывал, что с ним связалась криминальная полиция по поводу того, что его жизни угрожает опасность, что ему нужно дать личную охрану и что он не должен выезжать за пределы Германии. Также в МИД Беларуси было озвучено о готовящемся преступлении и, насколько я знаю, из-за этого Александр Лукашенко снял тогдашнего председателя КГБ Вадима Зайцева.

Тогда я эту запись не публиковал, потому что на то время это не представлялось возможным, я не смог бы бороться с режимом в одиночку. Сейчас, когда вся Беларусь восстала против режима, когда я вижу сплоченность народа, я понимаю, что моя поддержка и помощь Беларуси нужна, и я решился на этот шаг. Я готов пожертвовать своей жизнью, чтобы Беларусь стала свободной и чтобы белорусский народ был свободен и жил в независимой суверенной стране.

- EUobserver отмечает, что в аудиозаписи нет очевидных следов монтажа, однако эксперты пока не смогли окончательно подтвердить ее подлинность. Какие у вас есть основания утверждать, что эта запись подлинная?

- Есть основания доверять, что это запись подлинная, потому что мой источник из КГБ общался непосредственно с одним из тех, кто присутствует на записи.

- Вам известны предполагаемые имена двух других мужчин, которые якобы беседуют с экс-главой КГБ Вадимом Зайцевым?

- К сожалению, имея только запись, можно сказать, что это сотрудники антитеррористического подразделения "Альфа" КГБ Беларуси. Также на записи слышно, что одного зовут Юрий. Сейчас я не знаю, кто это, но, думаю, со временем эти имена будут мне известны.

- Почему, по-вашему, речь на записи идет именно об этих людях - Олеге Алкаеве, Владимире Бородаче, Вячеславе Дудкине и Павле Шеремете?

- Я думаю, эти люди обладали информацией, которая сильно мешала нынешнему режиму. Если бы она была опубликована, то имела бы очень важное отношение к режиму и сильно бы повлияла на мировую общественность. Именно поэтому режим был готов этим заниматься - устранять людей и делать так, чтобы сливов информации не было.

- Насколько, по-вашему, в целом изложенная в записи ситуации реальна: обсуждение в КГБ Беларуси плана устранения диссидентов за границей по поручению Лукашенко?Думаете, у белорусских спецслужб хватило бы сил и ресурсов провести такую операцию на территории другого государства?

- Для меня это неудивительно. Все 26 лет правления Лукашенко спецслужбами совершались преступления разного рода. Можно вспомнить, например, исчезновения оппозиционных политиков в конце 90-х годов. Для человека, который имеет отношение к органам и силовым структурам, эта информация не новость.

На записи, когда ведется речь о физическом устранении Павла Шеремета, говорится, что это планировалось для того, чтобы сделать что-то резонансное, чтобы начать пользоваться деньгами, которые были на спецсчете КГБ - 1,5 млн долларов было выделено по приказу Лукашенко. Но надо понимать, что физическое устранение на территории Германии можно было бы сделать за абсолютно другие деньги, исполнители могли это сделать за ничто, ведь главное - исполнить приказ.

- Вы сейчас утверждаете, что наряду с политическими убийствами имели место коррупционные схемы?

- Да, именно это я и хотел сказать. Из всех денег, что были положены на спецсчет КГБ, была бы задействована гораздо меньшая сумма, а остальные деньги пошла бы в КГБ, заместителям и тем, кто причастен.

А по поводу этих денег я уверен, что они поступили от бизнесменов, у которых либо отжали бизнес, либо отняли какую-либо сумму. Чтобы бизнесменов не посадили в тюрьму, у них просто забирают деньги для таких грязных целей.

- Как вы думаете, почему у белорусских спецслужб не получилось осуществить задуманное?

- Как я повторюсь, в 2012 году, чтобы спасти моего друга, я обратился к американским спецслужбам - это они все предотвратили. Если бы я этого не сделал, я уверен на 99%, что названные люди были бы убиты.

- На аудиозаписи речь также идет про журналиста Павла Шеремета, который в 2016 году погиб в Киеве из-за взрыва автомобиля. В ходе опубликованного разговора экс-глава КГБ Вадим Зайцев с двумя сотрудниками "Альфы" якобы обсуждают именно такой способ убийства Шеремета. Как вы считаете, Павла Шеремета убили белорусские спецслужбы?

- Я говорил об этом с информаторами, которые общались с другими людьми из КГБ и других структур, и мне было конкретно сказано, что работа по Павлу Шеремету белорусскими спецслужбами не останавливалась. По моему мнению, это сделали именно белорусские спецслужбы. Даже по этой записи видно, насколько эмоциональным становится Зайцев, когда речь идет о Шеремете. Я уверен, что Лукашенко дал установку КГБ устранить Шеремета.

- Чего вы хотите добиться опубликованием этой аудиозаписи?

- Я хочу еще раз донести до мировой общественности и граждан Беларуси, что чиновники, которые в 2011-2012 годах были в окружении высших чинов КГБ, имели непосредственное отношение к данным преступлениям. Я могу назвать фамилии: помимо Александра Лукашенко и Вадима Зайцева, еще фигурирует Иван Тертель (в то время заместитель председателя КГБ, сейчас - председатель КГБ Беларуси), Виктор Вегер (в то время - первый заместитель председателя КГБ) и Олег Чернышев (тогда - командир группы "Альфа", сейчас зампредседателя КГБ).

Я очень надеюсь, что ЕС введет еще круг санкций против режима Лукашенко. Также у меня есть информация, что Олег Алкаев подаст заявление о его готовившемся убийстве, и Германия возбудит уголовное дело. Также я очень надеюсь, что данную ситуацию возьмут в разработку США, и, конечно, хотелось бы, чтобы на это отреагировала Россия. Режим Лукашенко перешел все границы, и этому нужно положить конец.

- Может быть у вас есть информация, что белорусское руководство и сейчас планирует политические убийства своих противников?

- К сожалению, я не могу на этот вопрос ответить, потому что я веду серьезную работу в данном направлении. Когда у меня будет информация, которая будет касаться чьей-то жизни, и я буду уверен, что мой информатор в безопасности, я обязательно это опубликую. Потому что, публикуя нынешнюю запись, я руководствовался тем, что этот бывший сотрудник КГБ уже находится в ЕС, его жизни не угрожает опасность.

- Вы не боитесь за свою жизнь после опубликования записи?

- Конечно, я переживаю за свою жизнь, я понимаю, что многим рискую. Но повторюсь: ради свободы родной страны я готов пожертвовать своей жизнью.

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