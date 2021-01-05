Израиль — мировой лидер по прививкам от коронавируса: привито уже свыше 13% населения

По данным на 4 января, первую дозу вакцины от коронавируса получили более 13% граждан Израиля. Однако в ближайшее время стране, вероятно, придется уменьшить темпы вакцинации — проблема в поставках новых доз от западных производителей. ”Медуза” рассказывает, как Израилю удалось добиться рекордных показателей — и чем ему грозит торможение.

Израиль планирует уменьшить скорость распространения первой дозы вакцины от коронавируса — или даже полностью остановить его уже в ближайшие дни, сообщает Times of Israel. Тем временем, по данным на 4 января, число людей, которые сделали прививку в этой стране, достигло 1,2 миллиона человек — это более 13% граждан Израиля. По числу вакцинированных на душу населения страна стала мировым лидером. Для сравнения, в США прививку сделало менее 1% населения, а российские власти говорят о 800 тысячах человек (около 0,6%), но эти цифры вызывают серьезные сомнения.

Как Израиль стал рекордсменом



Как пишет The Washington Post, основная причина, почему Израиль достиг таких успехов в вакцинации — это небольшие размеры (общее население — 9 миллионов человек) и особенности системы здравоохранения. Каждый гражданин страны обязан прикрепиться к одной из ”больничных касс”, которые, в свою очередь, централизованно распространяют поступившие вакцины и обладают всей необходимой информацией о собственных клиентах.

Кроме того, в Израиле ведется систематический учет сделанных прививок, благодаря чему властям легче контролировать и управлять ситуацией.

Наконец, для действующего премьер-министра страны Биньямина Нетаниягу успех вакцинации — это еще и политический вопрос. В марте 2021 года в стране должны состояться четвертые за два года парламентские выборы, и борьба с пандемией, очевидно, станет одной из главных тем избирательной кампании. Впрочем, эксперты WP сомневаются в том, что правому Нетаниягу удастся приписать все возможные успехи себе, ведь во многом они базируются на работе медицинской системы, организованной по социалистическим принципам.

Что пошло не так



Как сообщается, ограничения не коснутся тех израильтян, которые уже получили первую дозу вакцины — они смогут, как и должны, привиться во второй раз. Но первую прививку в ближайшие дни, по данным местных СМИ, ежедневно сможет получать значительно меньше людей, чем раньше, когда количество привитых достигало 100 тысяч ежедневно.

Основная причина вынужденного промедления — недостаточные темпы поставок вакцин в Израиль. Сейчас в этой стране прививают вакциной Pfizer/BioNTech, также в ближайшие дни ожидается прибытия миллионной партии вакцин Moderna. Но даже с учетом этого в Минздраве страны полагают, что придется сделать как минимум двухнедельный перерыв в первичной вакцинации.

Израильский Channel 12 сообщает, что именно рекордные темпы вакцинации привели к затруднениям в переговорах с Pfizer. По данным СМИ, правительства других стран потребовали от компании более равномерного распределения своих вакцин, а быстро нарастить производство она не может. В самой фирме, однако, отрицают, что какое-либо внешнее давление может ограничить поставки.

Однако и сам процесс вакцинации идет не вполне гладко. Согласно израильским правилам, приоритетное право на прививку есть у людей старше 60 лет, а также у представителей групп риска. Не все они являются на вакцинацию, при этом, если флакон с пятью дозами в одной уже извлечен из холодильной камеры, то в короткий срок они приходят в негодность. Отчасти чтобы избежать этого, вакцинируют людей, не относящихся ни к одной из групп риска — в общей сложности около 100 тысяч израильтян в возрасте от 20 до 40 лет уже получили вакцину. В то же время, среди привитых оказались и некоторые чиновники, которые также не попадают ни в одну из групп риска.

Особенно высок процент отказа (до 40%) в местах проживания арабского населения. При этом Израиль отказывается поставлять вакцины на палестинские территории — в Сектор Газа и на Западный берег реки Иордан, утверждая, что вакцинация населения, согласно международным соглашениям, входит в сферу компетенции местной администрации. При этом власти страны признают, что отчасти и сами заинтересованы в вакцинации палестинцев, поскольку тысячи из них постоянно работают в Израиле.

Приостановка вакцинации может дополнительно ухудшить эпидемиологическую ситуацию в стране, в которой объявлен уже третий локдаун за последний год, а условия могут ужесточиться. Число активных случаев заболевания превышает 49,5 тысячи, 3 января зафиксировано 5135 новых инфекций при доле положительных тестов в 6,6% — одной из самых высоких за последние месяцы. Уже сейчас больницы вынуждены откладывать от 10% до 40% несрочных операций. Власти отмечают, что очередная волна коронавируса серьезнее предыдущих, число тяжелых течений выше, перепрофилировать под борьбу с ковидом приходится больше помещений.

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