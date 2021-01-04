В ОПЕК заявили о рисках для нефтяных рынков в первой половине 2021 года

Экономика и нефтяной сектор только начинают восстанавливаться после потерь 2020 года, предупредил генсек ОПЕК. Министры стран-нефтеэкспортеров 4 января решат, увеличивать ли добычу нефти.

Многочисленные угрозы падения нефтяных рынков в первой половине 2021 года продолжают сохраняться, несмотря на наличие ряда "обнадеживающих сигналов". Об этом заявил генеральный секретарь Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК) Мухаммед Баркиндо на открытии в воскресенье, 3 января, заседания технического комитета ОПЕК+ в формате видеоконференции.

"Мы только начинаем оправляться от глубокого сокращения инвестиций в минувшем году, огромных потерь рабочих мест и наихудшего в истории сокращения спроса на сырую нефть", - подчеркнул Баркиндо. Он также напомнил, что в целом ряде стран продолжают сохраняться "ограничения на социальную и экономическую активность". Кроме того, определенные опасения вызывает новая мутация коронавируса, добавил генсек ОПЕК.

Во второй половине 2021 года должно произойти восстановление экономики "с потенциалом роста", продолжил Мухаммед Баркиндо. Тем не менее пройдет несколько лет, прежде чем такие сферы, связанные с туризмом и досугом восстановятся до предпандемийных показателей, предупредил он.

ОПЕК+ примет решение о необходимости увеличения нефтедобычи

Министры стран ОПЕК+ 4 января проведут две встречи, в ходе которых они примут решение о том, нужно ли увеличить объемы добычи нефти в феврале еще на 0,5 млн баррелей в сутки. В декабре 2020 года страны-экспортеры нефти уже согласовали наращивание добычи на аналогичный показатель в рамках планируемого постепенного увеличения лимита на 2 млн баррелей в сутки в течение года.

Как стало известно в начале января, добыча нефти в России в 2020 году опустилась почти до уровня десятилетней давности. Объемы добычи сократилась на 8,6 процента по сравнению с 2019 годом и составили 512,68 млн тонн.

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