11 республиканцев в Сенате собрались оспорить итоги выборов в США

11 сенаторов-республиканцев во главе с Тедом Крузом (от штата Техас) объявили о намерении инициировать создание комиссии по оспариванию результатов выборов президента США в ряде штатов, передает ТАСС. Вице-президент США Майкл Пенс приветствовал намерение республиканцев в Конгрессе оспорить 6 января на совместном заседании обеих палат законодательного органа нового созыва результаты президентских выборов.

"Вице-президент приветствует усилия членов Палаты представителей и Cената по задействованию своих законных полномочий для подачи возражений и предоставления свидетельств Конгрессу и американским гражданам 6 января", - говорится в заявлении руководителя аппарата сотрудников Пенса Марка Шорта.

По данным телеканала CNN, около 140 однопартийцев Пенса и действующего президента Дональда Трампа в нижней палате Конгресса намерены опротестовать на заседании решение коллегии. Кроме того, по меньшей мере 11 сенаторов также выступят против сертификации результатов.

Они ссылаются на прецедент 1877 года, когда из-за спорных результатов в штатах Луизиана, Флорида и Южная Каролина была созвана специальная комиссия, состоящая из пяти сенаторов, пяти членов Палаты представителей и пяти судей Верховного суда.

"Мы должны последовать этому прецеденту. Конгрессу следует незамедлительно назначить избирательную комиссию со всеми полномочиями по расследованию и установлению фактов, провести чрезвычайное 10-дневное расследование о результатах выборов в спорных штатах, - говорится в совместном заявлении сенаторов, опубликованном в субботу на сайте Круза. - После этого отдельные штаты должны рассмотреть выводы комиссии и созвать специальные сессии законодателей для внесения изменений в результаты при необходимости".

6 января на совместном заседании обеих палат Конгресса США планируется утвердить итоги голосования выборщиков, объявивших о победе демократа Джозефа Байдена. Согласно существующим правилам, законодатели могут выступить против утверждения итогов голосования в том или ином штате. Возражение должно быть подано в письменной форме по меньшей мере одним членом Палаты представителей и одним членом Сената.

Однопартийцы действующего президента США Дональда Трампа намерены проголосовать 6 января против кандидатур выборщиков "из спорных штатов, <...> пока 10-дневная проверка не будет завершена". По их утверждению, количество нарушений в ходе последней избирательной кампании беспрецедентно.

В случае подачи протеста против утверждения итогов голосования заседание Конгресса будет приостановлено, чтобы обе палаты раздельно рассмотрели и провели голосования по данному вопросу. Если хотя бы одна из палат законодательного органа не поддержит протест, то он не принимается. Палата представителей, где большинство принадлежит демократам, проголосует против любой инициативы, ставящей под сомнение победу Джозефа Байдена.

Согласно последним данными, за Байдена проголосовали более 81,2 млн избирателей, за Трампа - 74,2 млн. Инаугурация следующего главы администрации США состоится 20 января.

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