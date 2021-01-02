Иран напомнил миру о ядерной программе. Он собрался довести обогащение урана до 20%

Иран заявил, что хочет начать обогащать уран до 20% - о своем намерении исламская республика объявила под занавес президентства Дональда Трампа, который вывел США из международного соглашения с Ираном, и в годовщину убийства американцами главного идеолога внешней политики Ирана, отвечавшего за военные операции на Ближнем Востоке, Касема Сулеймани.

Решение о повышении до 20%, о котором Иран уведомил Международное агентство по атомной энергии, будет самым серьезным нарушением договоренностей со стороны Ирана. 20-процентного обогащения все еще недостаточно для изготовления ядерной бомбы, но значительно выше уровня, предусмотренного соглашением от 2015 года - ниже 4%.

Попытка давления

Ряд дипломатов и экспертов считают, что решение о повышении уровня обогащения урана является попыткой оказать давление на США и добиться отмены американских санкций - и делается это в преддверии инаугурации Байдена 20 января

В то же время, как отмечают эксперты, решение Ирана довести обогащение урана до 20% с большой долей вероятности усложнит переговорный процесс, нацеленный на возвращение к ядерной сделке 2015 года.

Что такое сделка с Ираном?

Так называемый Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) в 2015 году подписали шесть стран (США, Россия, КНР, Великобритания, Франция и Германия) с целью ограничить иранскую ядерную программу.

В 2018 году президент США Дональд Трамп объявил о выходе из соглашения и восстановлении санкций против Ирана. После этого Тегеран начал поэтапно сокращать обязательства по СВПД.

От Джо Байдена, в январе вступающего в должность 46-го президента США, ждут, что тот вернет страну в сделку с Ираном.

В настоящее время Иран обогащает уран до 4,5%, что выше уровня, предусмотренного многосторонним соглашением. В соответствии с этим документом он не должен превышать 3,67%. Решение об увеличении уровня обогащения было принято в Тегеране после того, как из сделки в одностороннем порядке вышли США.

Ответ на смерть "отца ядерной программы Ирана"

В начале декабря иранский парламент принял закон, запрещающий допуск инспекторов ООН на ядерные объекты Ирана и предписывающий правительству возобновить программу обогащения урана до 20%, если санкции в отношении страны не будут ослаблены в течение двух месяцев.

Согласно новому закону, Тегеран может отказаться от исполнения Договора о нераспространении ядерного оружия и пересмотреть некоторые пункты ядерной сделки.

В документе также говорится, что Иран будет производить в год не менее 120 кг урана, обогащенного до 20%, а также в течение года введет в эксплуатацию по тысяче дополнительных центрифуг на ядерных объектах в Натанце и Фордо.

Парламент принял этот закон через несколько дней после гибели иранского ученого-ядерщика Мосхена Фахризаде, которого называли одним из отцов ядерной программы Тегерана. Как сообщали государственные СМИ Ирана, в конце ноября ученый был тяжело ранен "в ходе столкновений между его командой безопасности и террористами". Ученого доставили в больницу, где он вскоре скончался от полученных ранений.

В ответ на решение Дональда Трампа в мае 2018 года выйти из ядерной сделки (как "неэффективной" и не соответствующей интересам США) и ввести в отношении Тегерана экономические санкции, Иран уже нарушил некоторые условия сделки.

В соответствии с условиями ядерной сделки 2015 года Иран может обогащать уран до 3,67%. До объявления о решении повысить обогащение урана до 20%, как предполагается, Тегеран держал уровень обогащения урана в пределах 4,5%. Такой уран обычно используется в качестве топлива для АЭС.

Для производства создания атомной бомбы необходим уран, обогащенный до 90%, но когда уже есть 20-процентный уран, который обычно используется в исследовательских ядерных реакторах, технологически произвести ядерное оружие легче.

Таким образом, решение о повышении обогащения урана до 20% - это самое серьезное нарушение договоренностей со стороны Ирана с момента подписания ядерной сделки в 2015 году.

Ранее министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф отверг предложение новой администрации США снять санкции с Тегерана и вернуться к условиям ядерной сделки в случае, если Иран начнет строго соблюдать ее условия.

По словам Зарифа, у Америки имеются собственные обязательства, которые она должна прежде выполнить и вернуться к договору от 2015 года прежде, чем смогут состояться новые переговоры.

Недавно иранские власти установили на подземном заводе в Натанце, способном, как считается, выдерживать практически любые ракетно-бомбовые удары, партию из 174 центрифуг второго поколения IR-2m и планируют установить там еще две партии мощных центрифуг в дополнение к 5060 центрифугам первого поколения IR-1. В общей же сложности на предприятии в Натанце может быть размещено более 50 тыс. центрифуг.

Рост напряженности

Накануне годовщины гибели Касема Сулеймани в регионе отмечается рост напряженности.

В субботу глава корпуса стражей исламской революции Хуссейн Салами заявил, что Иран готов ответить самым решительным образом на любые действия врага. Это заявление он сделал во время выступления перед иранскими военнослужащими, размещенными на острове Абу-Муса в Персидском заливе.

Си-эн-эн со ссылкой на источник в разведывательных службах США сообщает, что за последние двое суток Иран значительно повысил уровень боеготовности некоторых морских сил в районе Персидского залива.

В последних числах декабря два американских бомбардировщика B-52 Stratofortress выполнили беспосадочный полет с территории США в район Ближнего Востока к границам Ирана и обратно. Также с конца ноября в водах Персидского залива находился американский авианосец USS Nimitz. Как сообщают американские СМИ, на этой неделе исполняющий обязанности министра обороны США Кристофер Миллер приказал экипажу авианосца возвращаться домой.

Министр иностранных дел Мохаммед Джавад Зариф в минувший четверг обвинил Дональда Трампа в попытке сфабриковать "повод для войны". Это заявление прозвучало после того, как Трамп обвинил Тегеран в обстреле посольства США в Багдаде 20 декабря минувшего года.

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