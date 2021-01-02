Добыча нефти в России сократилась до уровня 2010 года

В связи с резким сокращением спроса на нефть, вызванным в том числе и пандемией коронавируса, ее добыча в России упала до уровня десятилетней давности.

Добыча нефти в России в 2020 году опустилась почти до уровня десятилетней давности: было добыто 512,68 млн тонн. По сравнению с 2019 годом добыча нефти сократилась на 8,6%. В 2020 году нефтяной рынок испытал шок падения спроса на фоне пандемии, при этом предложение сырья оказалось в избытке, отмечает агентство ТАСС. Чтобы восстановить ситуацию на рынке, страны ОПЕК+ с участием России, на которые приходится 40% мировой добычи нефти, договорились организованно снизить добычу почти на 10 млн баррелей в сутки. На Россию и Саудовскую Аравию пришлись самые большие квоты ограничений.

В 2019 году Россия побила постсовесткий рекорд по добыче, произведя за год 568 млн тонн нефти и газового конденсата.

Экспорт нефти из России в 2020 году по сравнению с предыдущим годом сократился 12,7% и составил 232,5 млн тонн, говорится в отчете Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса. При этом объем поставок в страны бывшего СССР с начала года упал на 24% - до 13,35 млн тонн, в другие страны – на 11,8% до 219,16 млн тонн.

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