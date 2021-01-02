Мэрия Хабаровска заявила о прекращении митингов в поддержку Фургала, хотя в -30 несколько десятков человек все же собрались

NEWSru.com

Администрация Хабаровска заявила о прекращении несанкционированных массовых акций в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала у здания регионального правительства. "Митинги больше не проводятся ни в будние, ни в выходные дни", - говорится на сайте мэрии.

Власти утверждают, что на площади Ленина не было зафиксировано митингующих. "В новогоднем городке прогуливаются горожане и гости города. Они фотографируются, катаются с горок, играют, участвуют в зимних забавах", - сообщает мэрия. Издание DVhab.ru в свою очередь сообщает, что в первую субботу года на традиционную точку сбора пришли "несколько десятков человек", в основном пенсионеры и блогеры. При этом традиционного шествия по центру города впервые не было. В Хабаровске температура около минус 30. "Эффект массовости на площади создают обычные хабаровчане", пришедшие в новогодний городок, отмечает портал. "Пенсионеры рассуждают о политике и жизни, блогеры снимают их монологи. О Фургале вспоминают, не без этого. Вот и весь митинг", - констатировали журналисты. Корреспондент YouTube-канала "Штаб", сотрудник штаба Алексея Навального в Хабаровске Дмитрий Низовцев отметил в Twitter, что мэрия "радостно отчитывается об окончании протестных акций уже примерно месяц", выпуская одинаковые заметки. Хабаровская администрация также отчиталась, что за время субботних митингов было пресечено более 500 административных правонарушений. Суды выписали свыше 300 штрафов на сумму более 3,5 миллиона рублей, назначили около ста административных арестов, более 40 решений касаются обязательных работ. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!