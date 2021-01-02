Из российских больниц по выздоровлению выписано 18 897 человек. Всего в стране число выздоровевших пациентов увеличилось до 2 599 035 человек.

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