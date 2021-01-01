Великобритания покинула внутренний рынок Евросоюза и Таможенный союз с ЕС

Переходный период после "Брекзита" завершился 31 декабря 2020 года. В действие на временной основе вступило Соглашение о торговле и сотрудничестве между Лондоном и Брюсселем.

Великобритания в пятницу, 1 января, покинула внутренний рынок Евросоюза и Таможенный союз с ЕС. В действие на временной основе вступило Соглашение о торговле и сотрудничестве (Trade and Cooperation Agreement) между Лондоном и Брюсселем. Договоренности должны быть еще ратифицированы Европарламентом.

Кроме того, с наступлением нового года Лондон перенял у США председательство в Группе семи (G7, "большой семерке"), к которой принадлежат также Германия, Франция, Япония, Италия, США и Канада. Премьер-министр Борис Джонсон уже пригласил на саммит летом - наряду с этими странами - также Южную Корею, Индию и Австралию. По мнению ряда экспертов, глава британского кабмина видит свою цель в долгосрочном расширении данного формата.

В четверг, 31 декабря 2020 года, завершился переходный период после "Брекзита".

Соглашение о торговых отношениях после "Брекзита" достигнуто

До этого, 30 декабря, нижняя палата британского парламента одобрила Соглашение о торговле и сотрудничестве.

В тот же день в Брюсселе состоялась церемония подписания документа с Великобританией главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) и председателем Евросовета Шарлем Мишелем. "Это был долгий путь. Пришло время оставить "Брекзит" позади", - написала фон дер Ляйен в Twitter. Двумя днями ранее временное применение соглашения с 1 января 2021 года одобрили все 27 стран-участниц Евросоюза на уровне Комитета постоянных представителей (COREPER). Европарламент ратифицирует соглашение по "Брекзиту" задним числом в начале 2021 года.

Соглашение о двусторонней торговле ЕС и Великобритании было достигнуто по итогам сложных и затянувшихся переговоров 24 декабря - за несколько дней до выхода страны из европейского внутреннего рынка. Оно предусматривает свободную торговлю и отсутствие таможенных пошлин. Кроме того, в нем прописаны положения, касающиеся будущего сотрудничества Брюсселя и Лондона в сфере полиции и юстиции, а также социального обеспечения граждан обеих сторон.

Выход Великобритании из Европейского Союза

Великобритания вышла из ЕС в конце января 2020 года, спустя 43 месяца после победы сторонников "Брекзита" на референдуме 2016 года. До 31 декабря Лондон был обязан следовать правилам Евросоюза во всех сферах, но уже не участвовал в принятии решений в ЕС.

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