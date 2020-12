Журналист расследовательского портала Bellingcat Христо Грозев в четверг, 31 декабря, выложил в Twitter в открытый доступ ссылку на документ с данными о 10 предполагаемых сотрудниках Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ и маршрутах их поездок.

Making final preparations for the data dump of all* prior travels of the FSB poison squad. As promised, we will make it available tomorrow for all media to work on.

*We will redact out only 2 trips on which we have ongoing investigations that might be affected if disclosed early