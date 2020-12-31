"Навального делают невъездным": реакция в ЕС на уголовное дело против оппозиционера

В последние дни 2020 года российские правоохранительные органы активно занялись оппозиционным политиком Алексеем Навальным. Следственный комитет РФ возбудил во вторник, 29 декабря, новое уголовное дело против основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК). Якобы Навальный и его соратники потратили на свои нужды более 356 млн из 588 млн рублей, собранных в качестве пожертвований для ФБК.

Днем ранее Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) пригрозила политику реальным сроком по делу "Ив Роше" за неявку в уголовно-исполнительную инспекцию в рамках его условного приговора.

Депутат бундестага: дело против Навального — "косвенное признание вины" от Путина



За происходящим внимательно следят в Евросоюзе и в Германии, в частности. "В очередной раз Путин с таким подходом загоняет себя в международную изоляцию", — заявил депутат правящего в ФРГ блока консервативных партий ХДС/ХСС Родерих Кизеветтер в беседе с DW.

По его мнению, уголовным делом в отношении Навального Кремль хотел послать "сигнал собственному народу и продемонстрировать силу и решимость власти".

"Но для Европы и международного сообщества это печальный признак слабости! По-прежнему не хватает воли для того, чтобы начать расследовать попытку заказного убийства и доказанного участия сотрудников спецслужб в покушении на убийство. Таким образом под Новый год мы увидели косвенное признание вины", — подчеркнул немецкий парламентарий.

Навального делают невъездным в Россию



Литовский евродепутат из фракции "Обновить Европу" Пятрас Ауштрявичюс считает, что последние действия российских властей в отношении оппозиционного политика показывают, что "Навального хотят сделать изгнанником, невъездным". " Они не хотят иметь никаких серьезных политических оппонентов в России. Отсюда все дела против Навального и попытка его отравить, завершив его деятельность таким образом. Он неудобен Кремлю, и Кремль делает все возможное, чтобы избежать его участия в российской политике и дискредитировать Алексея Навального", — подчеркнул депутат Европарламента в интервью DW.





Ауштрявичюс предположил, что в ближайшее время против Навального "будут выдвигаться все новые и новые обвинения, ему будут грозить десятками лет заключения". В этих условиях возвращение политика в Россию будет связано с "непосредственным риском сразу по приезде очутиться в тюрьме", полагает литовский евродепутат: "Это реальная перспектива". А при попадании в тюрьму велик риск новых покушений на жизнь Навального, предостерегает Пятрас Ауштрявичюс.

Опасность расследований Навального для Кремля на фоне пандемии и выборов



Согласен с депутатом Европарламента и профессор университета в Инсбруке, эксперт по Восточной Европе Герхард Манготт. "После того, как попытка отравления не удалась, политическое руководство России пытается сделать так, чтобы Навальный остался за границей. Ему хотят осложнить возвращение в Россию", — отметил он в интервью DW. По мнению политолога, в Кремле опасаются роста популярности Навального. "Поэтому его пытаются ослабить, вынуждая заниматься оппозиционной работой только из-за рубежа".

Эксперт при Германском обществе по внешней политике (DGAP) Вильфрид Йилге добавляет, что разоблачения ФБК Навального стали особенно проблематичными для российских властей на фоне пандемии и предстоящих выборов в Госдуму. "Сейчас особенно заметным становится противопоставление богатых элит и перегруженной системы здравоохранения, которая страдает от недостатка модернизации. И с точки зрения режима это может быть опасным", — рассуждает он в разговоре с DW.

Австрийский политолог Герхард Манготт прогнозирует, что действия Москвы в отношении Алексея Навального окажут негативное влияние на германо-российские отношения. "Это только усилит позиции тех, кто выступает за более жесткую политику в отношении РФ. В этом плане нынешние действия российских властей контрпродуктивны, но, очевидно, они готовы идти на это, лишь бы удержать Навального за границей", — констатирует он.

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