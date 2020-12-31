Соглашение ЕС и Великобритании об отношениях после "Брекзита" вступило в силу

Королева Елизавета Вторая поставила печать на соглашении Великобритании и ЕС о торговле и сотрудничестве. Ранее сделку Лондона и Брюсселя об отношениях после "Брекзита" одобрил британский парламент.

Соглашение о торговле и сотрудничестве Европейского Союза и Великобритании после выхода последней из ЕС вступило в силу. Королева Великобритании Елизавета Вторая поставила печать на документе в ночь на четверг, 31 декабря. Несколькими часами ранее сделка Лондона и Брюсселя об отношениях после "Брекзита" была одобрена обеими палатами британского парламента.

Руководство стран ЕС подписало соглашение

Все 27 стран-участниц Евросоюза на уровне Комитета постоянных представителей (COREPER) 29 декабря одобрили временное применение соглашения с 1 января 2021 года. на следующий день глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) и председатель Евросовета Шарль Мишель подписали документ, позднее это сделал британский премьер-министр Борис Джонсон.

Европарламент же ратифицирует соглашение по "Брекзиту" задним числом в начале 2021 года.

Соглашение о двусторонней торговле было достигнуто 24 декабря, лишь за несколько дней до выхода Великобритании из европейского внутреннего рынка. Оно предусматривает свободную торговлю и отсутствие таможенных пошлин. Кроме того, в нем прописаны положения, касающиеся будущего сотрудничества Брюсселя и Лондона в сфере полиции и юстиции, а также социального обеспечения граждан обеих сторон.

Долгий путь к выходу из ЕС

Великобритания вышла из Евросоюза в январе 2020 года, спустя 43 месяца после победы сторонников "Брекзита" на референдуме 2016 года. А 31 декабря 2020-го завершится переходный период, во время которого Лондон сохраняет доступ к внутреннему европейскому рынку и остается в таможенном союзе. При этом британская сторона обязана следовать правилам Евросоюза во всех сферах, однако не участвует в принятии решений в ЕС.

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