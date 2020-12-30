Латвия ввoдит кoмендантский час, режим ЧС прoдлен дo 7 февраля. Главное о Covid-19 на 29 декабря

Правительство Латвии ввело комендантский час, чтобы ограничить передвижение людей по улицам в ночное время в рамках борьбы с распространением инфекции. Женская Ильгюциемская тюрьма ушла на карантин из-за вспышки Covid-19.

Новые случаи заражения выявлены и в органах внутренних дел. В начале следующей недели в Латвию придет новая партия вакцин. Тем временем латвийские конспирологи доказывают, что прививки — это обман. Портал Delfi обобщает главное, что надо знать о пандемии Covid-19 на 29 декабря.

Правительство ввело комендантский час. Правительство Латвии ввело комендантский час на выходных. С 30 декабря по 4 января и 8-10 января с 22:00 до 5:00 все должны находиться дома. Премьер-министр страны Кришьянис Кариньш назвал это ограничение brīvdienu mājsēdis. Вместе с тем власти до 7 февраля продлили установленный в стране режим чрезвычайной ситуации. Ограничивать передвижение людей днем пока не планируется.

Латвия ждет новую партию вакцин. Следующая партия вакцин против Covid-19 фармацевтических компаний Pfizer и BioNTech должная прийти в Латвию 4 или 5 января. В страну должны завезти еще 13 650 вакцин, которые будут использованы для дальнейшей вакцинации населения. В первой партии Латвия получила 9750 доз вакцин, которые получат 4875 медработников, поскольку для вакцинации одного человека требуется две дозы.

Латвийские конспирологи доказывают, что прививки — это обман. Глава Центра семейной вакцинации при Детской клинической больнице Даце Завадска 28 декабря получила прививку от Covid-19. Момент вакцинации был заснят журналистами телеканала TV3, однако впоследствии кадры из сюжета стали использоваться в соцсетях сторонниками теорий заговора, связанных с коронавирусом.

Вспышка Covid-19 в органах внутренних дел. В Госполиции, Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС) и Государственной пограничной охране выявлены новые случаи заражения коронавирусом. В общей сложности заболевание выявлено у 176 сотрудников. Тем не менее все службы продолжают работать в штатном режиме.

Карантин в Ильгюциемской женской тюрьме. В Ильгюциемской женской тюрьме до 15 января установлен карантин. В результате проведенного тестирования выяснилось, что коронавирусом заразились пять тюремных работников и восемь заключенных.

Койки для выписанных из больниц пациентов. Поликлиники предложат в Риге койко-места для выписанных из больниц пациентов с Covid-19, которых нельзя сразу доставить домой. Планируется, что эти койки будут доступны сразу после Нового года.

Продолжение мутации коронавируса. Эксперты Всемирной организации здравоохранения предполагают, что Мутация коронавируса продолжится и в дальнейшем. Новую "британскую" версию вируса уже успели выявить в ряде других стран, например, в Дании, Германии, Италии, Нидерландах, Австралии и ЮАР. На фоне этих сообщений некоторые европейские страны, в том числе и Латвия, приостановили авиасообщение с Великобританией. В Латвии новая мутация Covid-19 пока не выявлена.

В Германии допустили ошибку при вакцинации. Восьми сотрудникам дома престарелых в немецком городе Штральзунде по ошибке ввели пятикратную дозу вакцины от коронавируса. По данным агентства dpa, причиной превышения дозы стала "индивидуальная ошибка" отдельных работников, готовящих шприцы с препаратом. Четверо пациентов в целях предосторожности легли в больницу для стационарного наблюдения. У них наблюдались симптомы, напоминающие симптомы гриппа.

В ЮАР запретили продажу спиртного. Из-за роста заболеваемости Covid-19 в ЮАР снова запретили массовые мероприятия, работу баров и продажу алкоголя, закрыли общественные пляжи и бассейны, а также продлили комендантский час на четыре часа: теперь он будет продолжаться с девяти вечера до шести утра. С вечера 24 декабря число зараженных в ЮАР выросло более чем на 50 тысяч. Президент страны назвал скорость роста заболеваемости беспрецедентной.

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