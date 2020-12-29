Россия закрыла въезд ряду руководящих сотрудников Минобороны ФРГ

В МИД РФ сообщили, что въезд запрещен ряду "руководящих сотрудников немецких силовых и разведывательных структур".

Россия закрыла въезд ряду руководящих сотрудников немецких силовых и разведывательных структур в системе Министерства обороны ФРГ. Об этом во вторник, 29 декабря, сообщили в пресс-службе МИД РФ.

В российском внешнеполитическом ведомстве назвали данный шаг ответом на то, что в Москве восприняли как "деструктивные действия со стороны ЕС", и увязали ограничительные меры с введением Брюсселем санкций за кибератаку на германский бундестаг, предпринятую в 2015 году, предположительно, - из России. Совет ЕС 22 октября одобрил ограничительные меры в отношении двух российских физических и одного юридического лица. Штрафные меры были введены в отношении руководителя Главного управления Генштаба вооруженных сил РФ (бывшего ГРУ) Игоря Костюкова, офицера Дмитрия Бадина и 85-го Главного центра специальной службы ГУ Генштаба, специализирующегося на криптографии, сообщалось в документе, опубликованном в Официальном журнале Евросоюза.

"Москвой принято решение о расширении ответного списка граждан ФРГ, которым запрещен въезд на территорию Российской Федерации", - говорится в заявлении МИД РФ. "Согласно дипломатическому принципу взаимности новыми фигурантами российского стоп-листа избраны руководящие сотрудники немецких силовых и разведывательных структур, входящих в систему Министерства обороны ФРГ", - указали далее в российском министерстве. Там также подчеркнули, что оставляют за собой право на применение "дальнейших мер реагирования".

Санкции ЕС в отношении РФ из-за кибератаки

В отношении Игоря Костюкова и Дмитрия Бадина в октябре вводились визовые запреты, их имущество в ЕС подлежало замораживанию. Кроме того, физическим и юридическим лицам в ЕС было запрещено предоставлять им финансовые средства. В пресс-релизе Совета ЕС от 22 октября отмечалось, что уже восемь физических и четыре юридических лица находятся под санкциями за кибератаки против ЕС и стран-членов европейского сообщества.

Кибератака на бундестаг

В результате кибератаки на германский бундестаг в апреле-мае 2015 года IT-инфраструктура парламента ФРГ была полностью парализована. Бундестаг пришлось отключить от Сети на несколько дней. Хакеры похитили значительный объем данных и взломали электронную почту целого ряда депутатов, в том числе канцлера ФРГ Ангелы Меркель (Angela Merkel).

Меркель в мае 2020 года возложила ответственность за эту кибератаку на Россию, заявив, что у Берлина есть "серьезные доказательства" причастности к нападению хакеров, действовавших в интересах РФ. Она назвала "возмутительным" то, что следы атаки ведут к российским спецслужбам. По словам главы германского кабмина, российская сторона применяет стратегию "гибридной войны", частью которой является "дезориентация" и "искажение фактов". Канцлер также сообщила, что ее и другие офисы подверглись шпионажу. Федеральная прокуратура ФРГ 5 мая выдала ордер на арест российского офицера Дмитрия Бадина.

В Москве считают, что сюжет о "русском следе" во взломе компьютерных сетей бундестага "последовательно раскручивался" Берлином "с целью создания предлога" для введения по линии Европейского Cоюза нового пакета односторонних санкций. В МИД РФ утверждают, что неоднократно обращались к германской стороне для проведения двусторонних экспертных консультаций по данному вопросу.

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