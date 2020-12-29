Палата представителей США преодолела вето Трампа по оборонному бюджету

Если Сенат вновь поддержит проект оборонного бюджета США на 2021 год, это станет первым в истории случаем преодоления Конгрессом вето действующего президента.

Палата представителей Конгресса США во вторник, 28 декабря, преодолела вето, наложенное президентом страны Дональдом Трампом на проект оборонного бюджета на 2021 финансовый год. За документ, в котором, кроме прочего, предусмотрены санкции против газопроводов "Северный поток -2" и "Турецкий поток", проголосовали 322 конгрессмена, против - 87.

Если законопроект вновь поддержит Сенат, это станет первым в истории случаем отмены вето, наложенного действующим президентом США. 23 декабря Трамп отказался подписать проект оборонного бюджета, уже прошедшего через обе палаты Конгресса, объяснив это тем, что, с его точки зрения, он не включает "критических мер по защите национальной безопасности". При этом он назвал предложенный ему на подпись документ "подарком для России и Китая".

Что не понравилось Трампу в проекте оборонного бюджета

Кроме прочего, глава Белого дома потребовал, чтобы в законопроект внесли положения об ответственности соцсетей за содержание постов их пользователей. Сторонники Трампа считают, что с помощью таких мер можно будет эффективнее бороться с пропагандой терроризма в интернете. В свою очередь, критики подобного предложения называют его нарушением свободы слова.

Помимо этого, Трамп раскритиковал предложение переименовать некоторые военные базы, названные в честь военачальников рабовладельческого Юга во времена Гражданской войны в США. Возражения действующего президента вызвала и предусматриваемая документом попытка ограничить вывод американских войск из Афганистана, Южной Кореи и Германии.

Оборонный бюджет США на 2021 год

Кроме прочего, проект оборонного бюджета США на 2021 год содержит новые санкции в отношении компаний, содействующих продаже, аренде или предоставлению судов-трубоукладчиков для строительства газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток".

В то же время документ предполагает дальнейшие поставки вооружений в Украину, запрет на сотрудничество американских и российских военных и санкции в отношении Турции за покупку российских ЗРК С-400.

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