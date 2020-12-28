ФСИН пригрозила Навальному заменой условного срока на реальный

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) пригрозила оппозиционеру Алексею Навальному заменой условного срока на реальный. В 2014 году политик получил условный срок по делу "Ив Роше" с пятью годами испытательного срока, позже его продлили до конца 2020 года.

Московское ФСИН может расценить неявку к ним Навального как намеренное уклонение от обязательного контроля, сообщает сайт ведомства.

"В журнале "Ланцет" 22 декабря опубликована статья на основе материалов германской клиники "Шарите", собранных по результатам лечения гражданина РФ Навального А.А. Исходя из публикации, Навальный А.А. был выписан из клиники "Шарите" 20 сентября 2020 г., а к 12 октября у него прошли все последствия его болезни", - говорится в сообщении.

Таким образом, считают во ФСИН, "условно осужденный не исполняет возложенные на него судом обязанности и уклоняется от контроля уголовно-исполнительной инспекции".

В случае подтверждения факта уклонения "в отношении него будут приняты меры, предусмотренные частью 4 статьи 190 уголовно-исполнительного кодекса РФ (ответственность условно осужденных), заявили в ведомстве.

Статья предусматривает ходатайство в суд об отмене условного осуждения и исполнении наказания, назначенного приговором.

"28 декабря Навальному А.А. направлено уведомление о явке в уголовно-исполнительную инспекцию (УИИ). Информация о необходимости явки Навального А.А. в УИИ также направлена его адвокату и пресс-секретарю", - говорится сообщении.

Адвокат оппозиционера Вадим Кобзев опубликовал сообщение от начальника филиала N15 УИИ московского УФСИН, согласно которому Навальный приглашен для регистрации к 9:00 29 декабря.

Алексей Навальный после отравления в России был вывезен для лечения в Германию. После того как он пришел в сознание, он несколько раз заявлял о намерении вернуться в Россию. Он утверждает, что его сроки его возвращения зависят от мнения врачей.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш говорит, что он по-прежнему находится в Германии на лечении.

Дело "Ив Роше"

30 декабря 2014 года Замоскворецкий суд Москвы признал Алексея Навального и его брата Олега виновными в мошенничестве. Согласно судебному решению, братья похитили 26,8 млн рублей у компании "Ив Роше" и 4,5 млн рублей у "Многопрофильной процессинговой компании" (МПК).

В итоге Алексей Навальный был приговорен к 3,5 годам условного срока, а Олег Навальный - к 3,5 годам колонии общего режима. Также с братьев взыскали около 4 млн рублей компенсации ущерба и по 500 тысяч рублей штрафа. Оба они вину признать отказались и назвали дело политически мотивированным.

В декабре 2015 года защита Алексея Навального заявила, что он выплатил в полном объеме сумму, которую суд взыскал с него и его брата по делу "Ив Роше". По словам адвоката Вадима Кобзева, его клиент выплатил все 4,5 млн рублей, взысканные с обоих братьев.

Олег Навальный отбывал наказание в орловской колонии. Он дважды подавал прошение об условно-досрочном освобождении, но оба раза суд отказывался отпустить его. Он вышел на свободу в июне 2018 года.

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