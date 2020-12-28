Как в Беларуси прошли последние воскресные протесты 2020 года

В Беларуси двадцатую неделю подряд прошли акции протеста против фальсификации результатов президентских выборов и насилия силовиков в отношении мирных протестующих. В последние недели митингующие изменили тактику и прекратили собираться в центрах городов, нередко блокируемых силовиками, чтобы снизить число задержанных.

Локальные акции начались уже ранним утром в воскресенье, 27 декабря. Третье воскресенье подряд в Минске не закрывали станции метрополитена и не отключали мобильный интернет. Кроме того, акции солидарности с протестующими в Беларуси прошли в Белостоке, Варшаве, Вильнюсе, Львове, Кельне, Киеве и Санкт-Петербурге.

Выборочные задержания



Правозащитный центр "Весна" насчитал не менее 13 задержанных в Бресте, Минске, Светлогорске и Смолевичах. В то же время Telegram-канал "Списки задержанных" сообщил о 23 задержаниях.



Жители разных районов Минска сегодня вышли на предновогодние акции протеста против Александра Лукашенко. Милиция точечно задерживала демонстрантов. Видео из белорусской столицы pic.twitter.com/1niQMaZSFT — DW на русском (@dw_russian) December 27, 2020

Митингующие поддержали "Пресс-клуб Беларусь"



Демонстранты в Минске не обошли стороной ситуацию вокруг "Пресс-клуба Беларусь", проведя акцию в его поддержку. В организации 22 декабря прошли обыски, связанные с уголовным делом об уклонении от уплаты налогов, а руководство было задержано. Под стражей остаются основатель Пресс-клуба Юлия Слуцкая, программный директор Алла Шарко, финансовый директор Сергей Ольшевский, глава "Академии Пресс-клуба" Сергей Якупов и оператор Петр Слуцкий.

Между тем на свободу после 7 дней ареста вышла фотограф издания "Наша Нива" Шура Пилипович-Сущиц.

Расследование в отношении главы федерации хоккея Беларуси



Дисциплинарная комиссия Международной федерации хоккея на льду (IIHF) начала расследование в отношении главы федерации хоккея Беларуси Дмитрия Баскова. Он находился в минском дворе, получившем название "Площади Перемен", в вечер избиения активиста Романа Бондаренко, участвовал в агитационных акциях в поддержку режима Александра Лукашенко с использованием олимпийской символики, а также оказывал давление на спортсменов и сотрудников, выражающих свою гражданскую позицию, сообщили в Белорусском фонде спортивной солидарности (БФСС). В начале января IIHF и БФСС проведут рабочую встречу на тему возможного переноса чемпионата мира — 2021 из Минска. Изначально ожидалось, что матчи пройдут в столицах Беларуси и Латвии в мае-июне.



Архиепископ Кондрусевич провел мессу



Архиепископ Тадеуш Кондрусевич поздравил католический приход города Заславля с 600-летием и провел мессу в церкви Рождества Пресвятой Богородицы. Католический епископ смог вернуться в Беларусь лишь 24 декабря после четырехмесячной вынужденной эмиграции. В августе Кондрусевич призвал Лукашенко приступить к диалогу с обществом, прекратить насилие и освободить задержанных.



Итоги 4 месяцев политической деятельности Тихановской



Советник одного из лидеров протестов Светланы Тихановской по международным вопросам Франак Вячорко подвел итоги четырех месяцев ее политической деятельности. По его словам, Тихановская посетила 10 европейских стран, установила дипломатические связи с 23 государствами и встретилась с 13 национальными лидерами и руководителями стран.



Координационный совет отметил смелость белорусов



Координационный совет (КС), сформированный оппозицией для передачи власти в стране, вновь поддержал демонстрантов, особо подчеркнув их смелость. Белорусы продолжают выходить даже после тысяч задержанных, штрафов и отсиженных суток, подчеркнули в КС. "Мы знаем, что в новый год беларусы идут с одной общей мечтой, и уверены, что нас не остановить на этом пути", — говорится в заявлении на сайте совета.

Массовые протесты в Беларуси начались после президентских выборов 9 августа. ЦИК вновь объявил их победителем Александра Лукашенко, правящего республикой свыше 26 лет. Демонстранты обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых, честных выборов и освобождения белорусских политзаключенных, а также прекращения произвола силовиков в отношении протестующих. Представители оппозиции сформировали Координационный совет для передачи власти, однако в итоге все члены президиума совета были либо арестованы, либо оказались за границей.

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