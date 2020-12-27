В России умер Джордж Блейк – британский разведчик, перешедший на сторону СССР

Служба внешней разведки России сообщила о смерти двойного агента КГБ Джорджа Блейка - одного из самых известных сотрудников британских спецслужб, перешедших на сторону Советского Союза.

Блейк скончался на 99-м году жизни. "Сегодня не стало легендарного разведчика, полковника СВР России в отставке Джорджа Блейка. Он искренне любил нашу страну, восхищался подвигом народа в Великой Отечественной войне", - цитирует ТАСС глава пресс-бюро СВР Сергея Иванова.

"Примите глубокие соболезнования в связи с кончиной Георгия Ивановича Блейка, - говорится в заявлении президента России Владимира Путина, размещенном на сайте Кремля. - Полковник Блейк был блестящим профессионалом - особой жизненной закалки и мужества. За годы трудной, напряжённой работы он внёс поистине неоценимый вклад в обеспечение стратегического паритета, сохранение мира на планете".

В 2007 году, когда Блейку исполнилось 85 лет, ему был вручен российский орден Дружбы. Ранее Блейк был награжден многими советскими орденами и знаком "Почетный чекист".

Блейк, родившийся в Роттердаме от отца-британца и матери-голландки, участвовал в нидерландском Сопротивлении. На службу в "Интеллидженс сервис" (известную также как МИ-6) поступил в 1944 году, а в начале 1950-х добровольно пошел на сотрудничество с советской разведкой, поскольку, по его словам, был убежденным коммунистом.

В 1961 году Блейк был разоблачен и приговорен к 42 годам лишения свободы, однако через пять лет совершил побег из тюрьмы строгого режима "Уормвуд скрабс", и с тех пор жил в Москве.

Руководитель пресс-службы СВР Сергей Иванов говорил, что сам Блейк называл себя "иномаркой, которая хорошо адаптировалась на российских дорогах".

В историю разведки Блейк вошел прежде всего как человек, сообщивший Советскому Союзу о строительстве американцами туннеля с прослушивающей аппаратурой из Западного Берлина в Восточный.

Кем был Джордж Блейк

В интервью Би-би-си в 1990 году Блейк говорил, что сдал советской разведке около 500 западных агентов, но отрицал, что следствием его действий стала смерть 42 из них.

"Значение информации, которая поступала от Блейка, трудно переоценить, - говорил Иванов в интервью Интерфаксу. - Благодаря Блейку, Советский Союз избежал весьма серьезного военного и политического ущерба, который могли нанести ему США и Великобритания в случае реализации масштабной спецоперации, хорошо известной теперь как "Берлинский туннель".

Блейк родился 11 ноября 1922 года в городе Роттердам в Нидерландах, при рождении его звали Джордж Бехар. Его отцом был испанский еврей, сражавшийся на стороне Британии в Первой мировой войне и получивший британское гражданство. В 13 лет родители послали Блейка в Каир, где он жил у тети, вышедшей замуж за богатого банкира.

Там он сблизился со своим двоюродным братом Анри Кюриэлем, увлеченным марксистом, который, по словам Блейка, сильно на него повлиял. В Нидерланды Блейк вернулся в 1939 году. Когда весной следующего года страну захватила нацистская Германия, Блейк жил в Роттердаме с бабушкой.

Его мать и сестра были эвакуированы в Британию, а сам Блейк остался в Нидерландах. Впоследствии он присоединился к голландскому сопротивлению, сумев получить фальшивые документы. "Хотя мне уже было 18, я выглядел намного моложе и поэтому хорошо подходил для курьерской работы", - вспоминал он потом.

В течение следующих двух лет Блейк передавал информацию между группами сопротивления, но со временем решил добраться до Британии и вступить в ее вооруженные силы. Блейк поехал в Испанию, откуда через Гибралтар перебрался в Британию и вступил в военно-морской резерв.

Благодаря его необычному прошлому, Блейка определили в разведку. Поскольку он свободно говорил по-голландски, ему поручили расшифровку сообщений, которые сопротивление в Нидерландах отправляло в Лондон.

После войны Блейка отправили в Германию, где он занимался разведкой против советских войск, которые тогда оккупировали Восточную Германию. Его деятельность была настолько успешной, что его решили вернуть в Англию для прохождения курсов русского языка в Кембриджском университете. Позже Блейк признавался: "В определенном смысле это определило еще один этап в моем движении к коммунизму, к моему желанию работать на Советский Союз".

Захват в Корее

В октябре 1948 года Блейка отправили в Сеул, это произошло незадолго до начала войны между поддерживаемым западными странами Югом и Севером, который опирался на поддержку СССР. Его задачей было создание шпионской сети для ведения разведки против Севера.

Когда в 1950 году войска КНДР временно заняли Сеул, Блейка отправили в лагерь для интернированных - вместе с другими дипломатами и миссионерами. Позже он отрицал утверждения, что там его склонили к сотрудничеству с СССР.

Блейк признавался, что решающим фактором в его решении стать двойным агентом были американские бомбардировки небольших корейских деревень: по его словам, эти события заставили его почувствовать стыд за действия Запада.

А еще на него повлияла книга Карла Маркса "Капитал", которую заключенным лагеря отправило посольство СССР.

В конце концов Блейк просто написал письмо в советское посольство и предложил свои услуги. После этого он встретился с сотрудником КГБ.

В 1953 году он вернулся в Британию уже полноценным советским агентом. В 1955-м его вновь отправили в Берлин с заданием вербовать советских офицеров. Для двойного агента это была идеальная роль.

В течение девяти лет Блейк передавал информацию советской разведке. Позже он скажет, что передал столько информации, что даже не помнит, к провалам каких именно агентов это привело.

Провал и тюрьма

Блейка сдал бежавший в 1959 году в США бывший сотрудник польской разведки Михаил Голеневский. Тот сообщил ЦРУ, что на советскую разведку в Великобритании работает агент в британской разведслужбе и флоте.

Блейка вызвали обратно в Лондон и арестовали. На суде он признал вину по пяти эпизодам передачи информации СССР. Суд Олд-Бейли приговорил его к 42 годам лишения свободы - это был самый длительный срок в истории страны, не считая пожизненного заключения.

"В результате многие захотели мне помочь, потому что считали приговор бесчеловечным", - вспоминал он.

Блейк бежал из тюрьмы Уормвуд-Скрабс в 1966 году с помощью освободившегося преступника Шона Бурка и двух антивоенных активистов - они помогли разведчику перебраться через тюремную стену. Побегу помогли не слишком суровые условия содержания и убежденность тюремной администрации в том, что их узник смирился с заключением.

Через некоторое время Блейка тайно перевезли в Восточную Германию, а оттуда доставили в СССР.

В конце 1960-х годов он работал в московском издательстве "Прогресс", занимался переводом на голландский язык произведений Владимира Ленина.

В СССР Блейк получил имя Георгия Ивановича Бехтера и звание полковника внешней разведки. Он помогал тренировать советских разведчиков и одновременно работал в Институте мировой экономики и международных отношений, редактировал английскую версию ежегодного журнала "разоружение и безопасность" и изучал проблемы Ближнего востока.

Анализ

Гордон Корера, обозреватель Би-би-си

Джордж Блейк нанес огромный ущерб британской разведке в годы холодной войны, предав множество агентов и раскрыв данные секретных операций. Он показал, что КГБ может получить агентуру в самом сердце британского государства.

Его побег из тюрьмы сделал ситуацию еще более позорной.

Причины, по которым Блейк решился на предательство, в частности, на первоначальный контакт с КГБ, не казались очевидными. Когда я спросил его об этом около 10 лет назад, он ответил: "Для меня это больше не имеет практического значения - понимают мои мотивы, или нет".

Для него ситуация осложнилась еще и тем, что он сделал выбор в пользу коммунизма, но при его жизни эта система развалилась вместе с Советским Союзом. Он прожил свои последние дни в России, где наследники КГБ все еще считали его героем.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!