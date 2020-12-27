Москва думает о создании своей партии в Беларуси. Швец и Данейко опровергли причастность к этому

Российское издание The Insider опубликовало несколько документов из переписки начальника управления президента России по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами генерала Службы внешней разведки РФ Владимира Чернова, которые касаются Беларуси. Из них следует, что в Кремле идет работа с белорусским «активом» по созданию новой партии с рабочим названием «Право народа», которая будет выступать против Лукашенко, но за интеграцию с Россией.

Москва для сохранения влияния в Беларуси планирует создать сеть политических лидеров, структур, ресурсную базу и информационную сеть. В связи с этим разрабатывается «Стратегия работы в Республике Белоруссия», учредительная программа партии «Право народа», формируется «актив» из числа экспертов в Беларуси.

По информации The Insider, подготовка материалов проходила в сентябре-октябре 2020 года. TUT.BY не смог подтвердить достоверность данных документов.

В «актив» вошли председатель правления общественного объединения поддержки бизнеса и предпринимательства «Содействие и развитие» Максим Леоненков, основатель группы компаний «Фермент» Валерий Бестолков, председатель совета директоров «Фармлэнд» Иван Логовой, директор «Центра цифровой трансформации» Максим Тарасевич, председатель Республиканского союза промышленников и предпринимателей Александр Швец, соучредитель Бизнес-школы ИПМ Павел Данейко. В статье приводятся высказывания данных экспертов во время круглого стола в российском Центре социально-консервативной политики.

— Мы действительно участвовали в круглом столе ЦСКП в числе прочих. Приписываемые же нам цитаты вырваны из контекста и искажены, — сказал TUT.BY Александр Швец. — Но мы проводим массу экспертных консультаций ежедневно. Такова функция РСПП, тем более что российский вектор объективно важен для бизнеса.

По его словам, «о политических партиях в будущем речь шла с российской стороны».

— Действительно, мы занимаемся разработкой предложений по выходу Беларуси из сложной ситуации — прежде всего с точки зрения социально-экономической проблематики и интересов наших членов — представителей частного бизнеса. Возможно, кто-то ими решил воспользоваться. Частный сектор стал достаточно влиятельной силой в нашем обществе. Через приглашение нас к участию в консультациях российская сторона пытается получить точку зрения этого сектора и понять, как ее применить в своих целях. Но РСПП согласно уставу не участвует ни в каких политических партиях. Мы своей позиции по ситуации не скрываем, постоянно ее освещаем в СМИ. Очередной плановый раунд общения с прессой запланирован на начало следующей недели, там будет развернуто дана позиция и направления нашей деятельности на будущее, — отметил Александр Швец. Он добавил, что лично ни с кем не знаком из Администрации президента России.

Павел Данейко также подтвердил лишь участие в качестве эксперта в круглом столе Центра социально-консервативной политики в формате видеоконференции. При этом он опроверг информацию, что обсуждал создание партии и встречался с кем-либо из Администрации президента России.

Получить комментарий у других членов «актива» пока не удалось.

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