В России за сутки выявили 28 284 зараженных COVID-19

Еще 28 284 зараженных коронавирусной инфекцией нового типа зарегистрировано в России, сообщили журналистам в воскресенье в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом передает "Интерфакс".

В Москве суточный прирост составил 6620. Всего в столице за все время выявили 786 204 инфицированных. Днем ранее в Москве было зарегистрировано 7 480 заболевших. В относительном выражении число заразившихся в столице увеличилось на 0,8%. Вылечились за сутки в городе 5 063 человека, умерли 73. С начала пандемии в Москве выздоровели в общей сложности 604 604 пациента (76,9% всех заразившихся), зарегистрировано 10 913 летальных исходов (1,39% пациентов). Сейчас в столице продолжают лечение 170 687 человек, следует из данных штаба.

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Новые случаи были выявлены во всех 85 регионах России. В Санкт-Петербурге за сутки зафиксировали 3 761 случай заражения, в Подмосковье - 1 609, в Нижегородской области - 499, в Свердловской - 409, в Псковской - 398.

Число так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, увеличилось в стране до 544 641, следует из сообщений федерального штаба.

За сутки в стране скончались 552 человека с COVID-19. Общее число жертв достигло 54 778. Поправились и выписаны 2 млн 450 829 пациентов, в том числе 24 390 за последние сутки.

Число так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, увеличилось в стране до 544 641, следует из сообщений штаба. За весь период пандемии в РФ фиксировались 3 млн 050 248 эпизодов коронавируса.

В мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, выявлено уже 80,3 млн случаев заражения. Лидерами антрейтинга остаются США (18,9 млн), Индия (10,1 млн) и Бразилия (7,4 млн). Россия на четвертом месте по этому показателю, опережая Францию (2,6 млн) и Великобританию (2,2 млн).

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