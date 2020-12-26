КС разрешил России не платить 57 млрд долларов экс-акционерам ЮКОСа

По мнению судей, такие споры, как в случае с ЮКОСом, нужно рассматривать в России, а в зарубежных инстанциях - только с согласия законодателя. Фактически КС разрешил не исполнять решение международного арбитража в Гааге.

Конституционный суд (КС) России фактически разрешил правительству страны не выполнять решение международного арбитража в Гааге о выплате 57 млрд долларов бывшим акционерам российской нефтяной компании ЮКОС. Это следует из опубликованного в четверг, 24 декабря, разъяснения КС к постановлению от 2012 года.

В 2012 году КС разрешил российским властям временно применять не ратифицированные и не вступившие в силу международные соглашения. Спор тогда касался договора о Таможенном союзе, но данное решение распространялось и на Договор к Энергетической хартии (ДЭХ), на основании которого Гаагский арбитраж взыскал с России 50 млрд долларов (с учетом накопившихся процентов - 57 млрд долларов).

Разъяснение КС

Теперь же в своем разъяснении суд указал, что решение 2012 года не следует толковать как то, что оно допускает передачу споров в международный арбитраж. По мнению судей, такие споры нужно рассматривать в России, а в зарубежных и международных юрисдикциях - только с разрешения законодательной власти.

Кроме того, в КС считают, что Россия может временно применять международный договор "частично", а согласие правительства на это не распространяется "на положения данного международного договора, предусматривающие передачу споров между РФ и иностранными инвесторами на рассмотрение международного арбитража".

По сути это означает, что КС через 26 лет после подписания ДЭХ признал неконституционным рассмотрение спора в Гааге по делу ЮКОСа.

По ходатайству правительства РФ

Свое разъяснение Конституционный суд опубликовал по ходатайству правительства РФ, которое ссылалось на принцип разделения властей. В правительстве считают, что их предшественники были не вправе делегировать международному арбитражу разрешение споров иностранных инвесторов, поскольку не были уполномочены менять "компетенцию российских судов", говорится в разъяснении.

Конституционный суд согласился, что решение, принятое в 2012 году, не должно интерпретироваться как допускающее передачу споров в международный арбитраж. По его мнению, правительство вправе подписывать международные договоры о поощрении и взаимной защите инвестиций, но допускать разрешение споров в зарубежных и международных юрисдикциях может только законодательная власть.

Выплатить бывшим акционерам ЮКОСа 57 млрд долларов Россию обязал в 2014 году третейский суд в Гааге, который счел, что РФ незаконно национализировала эту нефтяную компанию. В феврале 2020 года данное решение подтвердил апелляционный суд, Россия опротестовала его в Верховном суде Нидерландов.

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