Создателя Telegram-канала "Беларусь головного мозга" оставили под стражей до 25 марта

Защита блогера Игоря Лосика, объявившего в СИЗО бессрочную голодовку, подаст жалобу на продление ему содержания под стражей на три месяца.

Оппозиционному белорусскому блогеру Игорю Лосику, 15 декабря объявившему голодовку, продлили срок содержания под стражей на три месяца - до 25 марта 2021 года. Об этом в пятницу, 25 декабря, сообщили в Telegram-канале "Беларусь головного мозга", создателем которого тот является.

"Я знаю, что я ни в чем не виноват, мне не в чем признаваться… Все действия следователей и прокуроров по продолжению репрессий в отношении меня и моей семьи не повлияют на мое решение", - приводит Telegram-канал слова Лосика.

Защита блогера в ближайшее время подаст жалобу на решение о продлении сроков.

Новые обвинения в адрес Лосика

В середине декабря Игорь Лосик объявил бессрочную голодовку в знак протеста против предъявленных ему новых обвинений по статьям 13 УК Беларуси ("Приготовление к преступлению") и части 2 статьи 293 ("Организация массовых беспорядков"). До этого он обвинялся по ч. 1 ст. 342 ("Организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок") и должен был выйти на свободу 25 декабря - когда истекал максимальный срок его содержания под стражей по этой статье.

В знак солидарности с супругом к голодовке присоединилась его жена - Ларья Лосик. Однако спустя неделю она вынуждена была прекратить голодовку, объяснив свое решение "давлением на семью". Сам Игорь Лосик говорит, что откажется от данной меры только после снятия с него всех обвинений или изменения меры пресечения. Он находится в следственной тюрьме №8 в Жодино.

На данный момент у политического и оппозиционного Telegram-канала "Беларусь головного мозга" - 359 тысяч подписчиков.

Провели обыск, конфисковали ноутбук и компьютер

Игорь Лосик был задержан 25 июня, в его квартире прошел обыск, в ходе которого были конфискованы ноутбук и компьютер блогера. Преследования администраторов и создателей Telegram-каналов начались в Беларуси после заявления занимавшего на тот момент пост министра внутренних дел Беларуси Юрия Караева о том, что уличные акции и пикеты в Беларуси "управляются через Telegram-каналы и "Радио Свобода".

Протесты в Беларуси

Давление на СМИ и блогеров в Беларуси усилилось в свете массовых протестов против фальсификации итогов президентских выборов 9 августа. Акции и забастовки не утихают более четырех месяцев. ЦИК вновь объявил победителем выборов Александра Лукашенко, правящего республикой свыше 26 лет. Демонстранты обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых, честных выборов и освобождения белорусских политзаключенных, а также прекращения произвола силовиков в отношении протестующих. Представители оппозиции сформировали Координационный совет (КС) для передачи власти, однако в итоге все члены президиума КС были либо арестованы, либо оказались за границей.

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