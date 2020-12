В Кремле заявили, что не читали статью в The Lancet о лечении Навального

The Lancet - медицинское издание, и в Кремле такие не читают, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что Россия все еще не получила запрошенной информации о Навальном.

В Кремле утверждают, что не знакомы с публикацией журнала для медиков The Lancet о ходе лечения известного российского оппозиционера Алексея Навального, который стал жертвой отравления. "Мы медицинские издания не читаем. The Lancet - это профессиональное издание, которое читают медики. Мы таковыми не являемся", - заявил журналистам в пятницу, 25 декабря, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отрицательно ответил на вопрос, имеет ли смысл администрации президента РФ запросить конспект и анализ статьи в The Lancet у российских медиков. "Не видим в этом смысла", - сказал Песков.

На сообщение, что информация об отравлении Навального теперь имеется в публичном доступе, Песков заявил, что это не так. "Нет. Информация, которая запрашивалась, она в публичном доступе отсутствует. Ее по-прежнему мы не получили. В этом плане ничего не изменилось", - подчеркнул пресс-секретарь российского президента.

Отравление Навального

Алексей Навальный потерял сознание 20 августа в самолете, вылетевшем из Томска в Москву. После экстренной посадки в Омске его госпитализировали, а через два дня доставили для лечения в берлинскую клинику "Шарите". В искусственной коме Навальный находился 19 суток. Эксперты спецлаборатории бундесвера по просьбе клиники провели токсикологический анализ проб, взятых у Навального, и обнаружили в них следы боевого вещества группы "Новичок". К аналогичным выводам независимо друг от друга пришли лаборатории в Швеции и Франции, а также эксперты ОЗХО.

Власти РФ отрицают все обвинения в причастности к покушению на оппозиционного политика. ЕС и Великобритания 15 октября ввели санкции за отравление Навального. Москва в ответ заявила о введении контрмер в отношении ведущих сотрудников аппаратов руководителей ФРГ и Франции. Более 50 стран - участниц ОЗХО в конце ноября призвали Россию расследовать отравление политика.

Публикация разоблачительного разговора

Навальный 21 декабря опубликовал телефонный разговор с человеком, которого представил как Константина Кудрявцева. Этот человек ранее упоминался в журналистском расследовании о спецгруппе ФСБ, которая несколько лет следила за Навальным и могла быть причастна к его отравлению. В беседе с Навальным, который представился помощником секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева, Кудрявцев рассказал подробности неудачного покушения на оппозиционера.

ФСБ назвала опубликованную Навальным запись разговора подделкой и заявила о проведении проверки по факту публикации.

