У омского министра здравоохранения, не выпускавшего Навального в Германию, нашли плагиат в диссертации

Сообщество "Диссернет", занимающееся борьбой с плагиатом в научных трудах, обнаружило некорректные заимствования в диссертации Александра Мураховского, возглавляшего омскую больницу скорой помощи N 1, куда после отравления попал Алексей Навальный.

Сообщество "Диссернет", занимающееся борьбой с плагиатом в научных трудах, обнаружило некорректные заимствования в диссертации Александра Мураховского, возглавляшего омскую больницу скорой помощи N 1, куда после отравления попал Алексей Навальный.

Мураховский защищал кандидатскую диссертацию на тему "Социально-гигиеническая оценка востребованности медицинских технологий при амбулаторно-поликлинической и стационарной помощи взрослому населению" в декабре 2013 года. "Диссернет" нашел заимствования во введении работы, кроме того, в основной части был обнаружен ряд некорректных заимствований из работы Елены Тоцкой.

Именно Мураховский через день после экстренной госпитализации впавшего в кому Навального озвучил его основной предварительный "диагноз" - нарушение углеводного баланса, то есть нарушение обмена веществ, которое могло быть вызвано резким понижением сахара в крови. Лечащий врач Навального Анастасия Васильева отмечала, что нарушение обмена веществ - это не диагноз, а состояние, которое может быть при огромном количестве заболеваний.

Мураховский также говорил, что в крови и других биоматериалах Навального не было найдено отравляющих веществ, а уже после того, как оппозиционера транспортировали в немецкую клинику "Шарите", отметил, что так и не услышал слов благодарности от супруги Навального. Брат политика Олег Навальный после этого заявил, что Мураховскому "наверняка сказали спасибо в различных управлениях за организацию процесса удержания Алексея".

"Эта вороватая рожа мне лично говорила (за час до того, как ему поступила команда отпустить), что Алексей нетранспортабельный и он его не отпустит. Именно он с бандой минздравовцев оказывали давление на врачей, чтобы они подтверждали тезис о невозможности транспортировки (в частном порядке персонал, который занимался лечением, с первого момента говорили, что его надо увозить)", - писал Олег Навальный.

Во время пребывания оппозиционера в омской больнице в кабинете главврача находились некие люди в штатском, в одном из них СМИ узнали начальника управления МВД Омской области Вячеслава Крючкова. Мураховский не смог объяснить, кто эти люди. По его словам, они "просто поинтересовались" "политическим пациентом".

Сам Навальный после выхода из комы отметил, что в омской больнице было много потрясающих людей на низовом уровне, но Мураховский "не врач - он член "Единой России". В начале октября Мураховский, оставаясь главврачом БСМП N1, возглавил еще одно учреждение - Городскую больницу N1 имени А.Н. Кабанова, а в ноябре был назначен министром здравоохранения Омской области. Комментируя его назначение, Навальный назвал Мураховского "дураком" и "дебилом", который "ничего не понимает в медицине".

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