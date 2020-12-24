Глава белорусских католиков Тадеуш Кондрусевич, которому запрещали въезд в страну, вернулся в Минск

Глава Римско-католической церкви (РКЦ) Белоруссии архиепископ Тадеуш Кондрусевич, которому больше трех месяцев был закрыт въезд, вернулся в страну и собирается провести рождественские службы в двух костелах Минска 24 и 25 декабря. Информацию о возвращении Кондрусевича Tut.by подтвердил пресс-секретарь Католической церкви Юрий Санько.

На сайте Минско-Могилевской архиепархии РКЦ говорится, что Кондрусевич сразу же отправился в Апостольскую нунциатуру в Минске, чтобы лично выразить благодарность за свое возвращение представителю папе римского Франциска в Белоруссии Анте Йозичу.

"Я посвятил, посвящаю и буду посвящать свое служение как преемник апостолов в Беларуси духовному возрождению и укреплению веры в моем Отечестве, а также консолидации нашего общества через мирное решение возникающих проблем", - говорится в заявлении Кондрусевича.

Он поблагодарил за содействие своему возвращению папу римского Франциска и его ближайших сподвижников - кардинала Пьетро Паролина, архиепископов Пола Ричарда Галлахера и Антонио Меннини, а также специального посланника папы архиепископа Клаудио Гуджеротти.

В Католической церкви Белоруссии РИА "Новости" сообщили, что Кондрусевич вернулся в страну после того, как президент Александр Лукашенко "из уважения к папе Франциску" поручил найти решение ситуации.

В Государственном пограничном комитете Белоруссии не стали комментировать, пересек ли священнослужитель государственную границу, сославшись на конфиденциальность таких данных. Согласно сайту Минско-Могилевской архиепархии РКЦ, Кондрусевич отслужит мессы в архикафедральном костеле Наисвятейшего Имени Марии на площади Свободы в Минске и в Красном костеле на площади Независимости.

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